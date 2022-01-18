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Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученых

18 января 2022, 15:39
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Исследователи изучили данные 90 тысяч добровольцев и пришли к выводу, что замена десяти граммов маргарина или майонеза на это масло способно дать эффект.

Оливковое масло
Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Продолжительность жизни может увеличиться, если заменить в рационе майонез и маргарин на оливковое масло, сообщили ученые с медицинского факультета Гарварда. Их исследование было опубликовано в журнале "Американского колледжа кардиологии".

Исследователи изучили данные 90 тысяч добровольцев и пришли к выводу, что замена десяти граммов маргарина, сливочного масла или майонеза с соответствующим количеством оливкового масла способна понизить риск летального исхода из-за многих болезней.

"Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%", — заявили ученые.

Кроме того, исследователи отметили, что больше всего оливкового масла присутствует в ежедневном рационе жителей Южной Европы и Средиземноморья.

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Напомним, ранее известный диетолог Ольга Безуглая отметила, что увлекаться оливками не стоит, ведь они соленые и консервированы. В ста граммах ягод содержится 3-4 грамма соли. Суточная норма оливок – не более 10 ягод.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что самое полезное масло - это оливковое.

viber
здоровье оливки организм
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