УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какими продуктами можно решить проблему с нехваткой йода в теме - ответ нутрициолога

7 февраля 2022, 21:13
Прослушать новость
Остановить

Нутрициолог Гаврикова отметила, что йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию.

морепродукты
Какими продуктами можно решить проблему с нехваткой йода в теме - ответ нутрициолога / Fastcoexist

Человеку необходимо употреблять приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли ‒ для того, чтобы восполнить запасы йода в организме. Об этом известная нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, чтобы восполнить среднюю суточную норму йода (для взрослого человека это 120-150 микрограммов), нужно употреблять также рыбий жир, йодированную соль, мясо, фрукты и молочные продукты.

Гаврикова отметила, что йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию.

"Также йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом, защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках", — сообщила нутрициолог.

Гаврикова добавила, что при усталости, головных болях, мигрени, увеличении массы тела даже при соблюдении диеты, отечности, плохой переносимости холода (зябкости), сухости кожи, тусклости и ломкости волос рекомендуется проверить работу щитовидной железы.

Реклама

Читайте такжеКак связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых

Напомним, ранее сообщалось о том, что для того, чтобы не получить осложнение при простуде, категорически нельзя переносить болезнь на ногах и продолжать заниматься привычными делами в обычном темпе. Именно так высказалась терапевт и семейный врач Анна Красюк.

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, то необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.

viber
здоровье морепродукты организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздникВ моду входят поразительные весенние пальто в стиле 60-х, в которых будни превратятся в праздник Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделюДоллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделю Богатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитомБогатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитом Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиЛунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к праздникуДень ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику
21:25

Путин встретится с Эрдоганом после его визита в Украину

21:13

Какими продуктами можно решить проблему с нехваткой йода в теме - ответ нутрициолога

20:50

"Он должен сидеть пожизненно": раненый в Днепре нацгвардеец шокировал признанием о РябчукеВидео

20:43

Вслед за ВКонтакте и Одноклассниками: украинцы могут остаться без Facebook и InstagramВидео

20:37

Трудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год ТиграВидео

Реклама
20:33

В Киеве жестоко избили советника генпрокурора: появился комментарий Венедиктовой

20:22

Возле побережья Одессы заметили российский корабльВидео

20:09

Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в домВидео

20:08

В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хФотоВидео

20:05

Кулеба анонсировал новый саммит Крымской платформы в августе

19:47

НАТО планирует усилить военное присутствие на Востоке, если войска РФ останутся в БеларусиВидео

19:22

Лукашенко заявил, что считает Бога "беларусом по национальности"

19:11

"Будет тяжело напасть на Украину": российские офицеры и чиновники усомнились в плане ПутинаВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

19:01

Лия Меладзе рассказала, как папа отреагировал на ее участие в шоу Голос країни-12Видео

18:58

"Вкусная рыбка": в Буче рыбак угостил своим уловом дикую лису

18:39

4 простых способа как порезать лук без слез

18:36

Германия не принуждала Украину к уступкам по урегулированию конфликта с Россией - КулебаВидео

18:26

Мы запланировали ряд жестких мер против России - глава МИД Германии

18:25

Запад не должен бросать Украину с Грузией: Польша призвала НАТО к переговорам с Киевом и ТбилисиВидео

Реклама
18:21

"Там Рябчук сошел с ума": уцелевший нацгвардеец рассказал о первых минутах стрельбы в ДнепреВидео

18:14

В инфотейнмент-шоу Твій вечір с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений в мире

18:07

Богатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитомВидео

17:58

Никакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодости

17:51

Макрон в Москве встретился с Путиным из-за Украины: первые подробностиВидео

17:43

Каждый пятый – с Омикроном, остальные болеют Дельтой: в Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19Видео

17:32

Есть три варианта дальнейшей вакцинации от коронавируса - КузинВидео

17:27

В Украине курс доллара обрушился ниже психологической отметкиВидео

17:00

Пачка масла уже почти 55 гривен, а овощи бьют рекорды: украинцам назвали новые цены на продуктыВидео

16:46

Когда украинцы смогут снять маски: в Минздраве назвали срокиВидео

16:46

Никакого диалога с "ЛДНР", уступок по границам и суверенитету: Украина объявила красные линии для РФ

16:25

На работу через 5 дней: в Украине сократили сроки лечения пациентов с COVID-19Видео

16:15

Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц

16:08

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

16:00

НАТО создало "воздушный мост" для поставок оружия в Украину – WSJВидео

15:46

В Кропивницком тюремщик жестоко изнасиловал девочек и выбросил в лесуВидео

15:42

Убийца штаммов-мутантов: в США испытывают супервакцину от коронавирусаВидео

15:38

Транзит газа через Украину и маневры Газпрома: Россия в два раза обрубила поставки топлива в Европу

15:30

Старые специи лучше не выбрасывать: как приготовить дешевое и действенное удобрение для цветов домаВидео

15:26

58-летний спортсмен пробежал 42 км в одних шортахВидео

Реклама
15:07

"Если вы столкнетесь с Россией": Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок энергоресурсов

14:53

В Украине продолжает дорожать топливо: чего ждать водителямВидео

14:46

"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойнеВидео

14:44

В Украине 40% сливочного масла - фальшивка: как отличить подделкуВидео

14:41

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

14:41

После скандального развода Вячеслав Узелков женится во второй раз

14:26

Угроза военной атаки РФ и Беларуси на Украину: Лукашенко оскорбил Зеленского и назвал Путина другомВидео

14:23

"Большая стройка" Зеленского возводит в Харькове онкоцентр на 510 мест

14:10

Превосходный бархатный торт на День святого Валентина своими руками: простой пошаговый рецептВидео

14:09

В Украину впервые за четверть века приедет президент Франции: Зеленский проведет встречу с Макроном

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять