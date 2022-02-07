Какими продуктами можно решить проблему с нехваткой йода в теме - ответ нутрициолога / Fastcoexist

Человеку необходимо употреблять приготовленную на низких температурах рыбу, морепродукты и морские водоросли ‒ для того, чтобы восполнить запасы йода в организме. Об этом известная нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, чтобы восполнить среднюю суточную норму йода (для взрослого человека это 120-150 микрограммов), нужно употреблять также рыбий жир, йодированную соль, мясо, фрукты и молочные продукты.

Гаврикова отметила, что йод является важным компонентом для гормонов щитовидной железы, который при достаточной дозировке стимулирует ее функцию.

"Также йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом, защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках", — сообщила нутрициолог.

Гаврикова добавила, что при усталости, головных болях, мигрени, увеличении массы тела даже при соблюдении диеты, отечности, плохой переносимости холода (зябкости), сухости кожи, тусклости и ломкости волос рекомендуется проверить работу щитовидной железы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что для того, чтобы не получить осложнение при простуде, категорически нельзя переносить болезнь на ногах и продолжать заниматься привычными делами в обычном темпе. Именно так высказалась терапевт и семейный врач Анна Красюк.

Специалист отметила, что, если начался насморк, появился кашель или другие признаки простуды, то необходимо остаться дома на несколько дней. Даже при отсутствии температуры такое заболевание может вызвать серьезные осложнения.