Какими болезнями можно заразиться от кошки: топ-5 опасных заболеваний

Некоторые болезни, которые могут переносить кошки, опасны для человека по-настоящему.

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Как кошки переносят болезни человеку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы все знаем, что кошки — замечательные домашние животные, и польза от жизни с кошачьими намного перевешивает любые негативные последствия. Но некоторые болезни могут передаваться от кошек к людям. Эти заболевания называются зоонозами. Можно ли заразиться болезнями от домашних кошек?

Токсоплазмоз

Большинство людей знают, что беременная женщина не должна приближаться к туалетному лотку. Но знаете почему? Кошки обычно являются носителями одноклеточного организма под названием Toxoplasma gondii. У кошек могут не проявляться признаки заболевания, несмотря на то, что инфекционный организм передается через стул.

Чем опасна кошка для человека? Люди заражаются в результате случайной передачи инфекции из рук в рот при работе с кошачьими фекалиями, поэтому каждый должен соблюдать стандартную гигиену рук после чистки туалетного лотка и носить перчатки во время работы в саду.

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Если женщина ранее не подвергалась воздействию токсоплазмы и заразилась во время беременности, последствия для ребенка могут быть серьезными. Поэтому, если вы ждете ребенка, всегда следите за тем, чтобы кто-то другой ежедневно чистил туалетный лоток.

Нематоды и круглые черви

Яйца анкилостомы и круглых червей могут передаваться с фекалиями кошки и заражать человека. Анкилостомы могут проникать через кожу человека (т. е. мигрирующих кожных личинок) — например, человека, который ходит босиком по песку, загрязненному кошачьими фекалиями.

Случайное проглатывание кошачьих круглых червей может привести к заражению у человека внутренних органов и глаз. Ежегодно в США около 700 человек — в основном дети — теряют зрение из-за этого заболевания. Из-за этих зоонозных паразитов домашних животных обычно не пускают на пляжи, а детские песочницы необходимо накрывать, когда они не используются.

Ежедневно выбрасывайте кошачьи фекалии во дворе и в туалетный лоток.

Тщательно мойте руки перед приготовлением и едой.

Не позволяйте детям брать в рот грязные предметы.

Регулярно дегельминтизируйте кошек.

Стригущий лишай

Стригущий лишай — это кожное заболевание, которое может передаваться от кошек к человеку, но не вызвано червями. Скорее, дерматофитный грибок вызывает стригущий лишай, названный так потому, что инфекция вызывает у людей круговые поражения кожи.

Кошки, зараженные стригущим лишаем, обычно имеют чешуйчатые участки кожи с выпадением шерсти. Грибок можно подхватить из окружающей среды или от других инфицированных кошек.

Люди с ослабленным иммунитетом, дети и пожилые люди больше всего рискуют заразиться стригущим лишаем от кошки. Для лечения заболевания у кошек иногда требуется длительное лечение пероральными и местными препаратами, а также обеззараживание окружающей среды. Если у вашей кошки стригущий лишай, а у кого-то из членов семьи появились поражения кожи, позвоните своему врачу.

Болезнь кошачьих царапин

Люди могут заболеть болезнью кошачьих царапин, когда их царапает кошка, зараженная бактерией бартонелла, которая содержится в блошиной грязи (то есть экскрементах блох), переносимой на кошачьих когтях.

У инфицированного человека может развиться увеличение лимфатических узлов и повышение температуры. Тяжелое течение заболевания может возникнуть у людей с ослабленным иммунитетом. Сорок процентов кошек являются носителями этой бактерии, но не болеют.

Всегда тщательно промывайте кошачьи царапины проточной водой с мылом. Вы можете снизить риск передачи болезни кошачьих царапин от кошек к людям за счет эффективной борьбы с блохами: если в вашем доме нет кошек с блохами, кошки не будут содержать бактерии на своих когтях.

Бешенство

Бешенство – это вирус, передающийся со слюной инфицированных животных. Эффективные протоколы вакцинации сделали бешенство менее распространенным.

Чем опасна слюна кошки? Во многих странах кошки являются наиболее частым домашним животным, заболевшим бешенством, отчасти потому, что некоторые люди ошибочно полагают, что домашних кошек не нужно вакцинировать.

Всегда звоните своему врачу каждый раз, когда вас кусает кошка.

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