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Каким людям нужно отказаться от поедания арбузов - ответ диетолога

30 августа 2021, 02:59
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Кроме того, врач посоветовала употреблять арбуз в первой половине дня ‒ для того, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на мочеполовую систему тела.

Арбузы
Каким людям нужно отказаться от поедания арбузов - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

При каких заболеваниях не рекомендуется есть арбузы и каких правил стоит придерживаться при его употреблении. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Ксения Селезнева, сообщает портал Russia Today

Специалист в интервью отметила, что арбуз не рекомендуется употреблять страдающим от диабета из-за высокого содержания сахара в ягоде.

"Мы рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что все-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее", — заявила Селезнева.

Кроме того, врач посоветовала употреблять арбуз в первой половине дня ‒ для того, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на мочевыделительную систему перед сном. Поскольку его прерывание чревато негативными изменениями в пищевом поведении в течение следующего дня.

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Напомним, ранее в Украине уже стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза.

До того биолог Ирина Ежель рассказала, что покупать ранние арбузы можно, и объяснила, как выбрать хороший арбуз.

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здоровье арбуз
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