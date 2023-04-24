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Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

Елизавета Бельмас
24 апреля 2023, 18:07 обновлено 24 апреля, 18:20
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Самая крепкая дружба среди знаков зодиака встречается довольно редко, однако она бывает. Астрологи рассказали, кто способен на настоящую дружбу.
Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу
Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу / коллаж фото instagram olgaf0021/ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам убеждены, что качества характера подарены людям звездами, а значит - их можно отследить. Согласно выводам астрологов, самая крепкая дружба среди знаков зодиака встречается в трех случаях, о которых мы дальше и расскажем.

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу - верные и искренние

Астрологи утверждают, что одним из самых дружелюбных знаков считается Овен. Этот знак обладает особенной искренностью и верностью. Также его отличительной чертой является высокая тактичность. Этот человек никогда не полезет в душу и не обидит.

Какие знаки зодиака лучше всего дружат - творческие и чувствительные

Давно известно - один из самых чувствительных знаков - это Рыбы. Их тонкая душевная организация может принести в жизнь боль, однако если представители этого знака встречают порядочного и светлого человека - их дружба становится одной из самых крепких.

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Какой знак зодиака умеет дружить - бескорстные и открытые

Один из самых общительных представителей зодиакального круга - Близнецы. Как правило у этого знака очень много знакомых и людей в окружении, а вот друзей мало. Всё потому, что подпускают к себе они редко, но метко. Дружба с Близнецами - самая бескорыстная.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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