Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

У каждого из этих знаков зодиака свой особенный вид интуиции, развитие которого может помочь им в жизни.

Какие знаки зодиака обладают самой мощной интуицией / flickr.com (Jo Zimny/ Daniel Lee)

Интуиция - тонка материя, зачатками которой обладают абсолютно все знаки зодиака; кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. Тем не менее в зодиакальном круге есть такие счастливчики, которые видят будущее без особых усилий, и виртуозно своим талантом пользуются в повседневной жизни.

Главред расскажет, какие знаки зодиака обладают интуицией, силу которой можно сравнить с даром предвидения.

Водолеи, как правило, скептики в том, что касается сверхъестественных способностей. Свое мнение про будущее они предпочитают составлять, опираясь исключительно на факты из прошлого и нынешнего. Однако они прекрасно осознают, что обладают незаурядной интуицией, поэтому прекрасно разбираются в людях. Человека они видят насквозь, поэтому с близким окружением им везет: коммуникабельность, обаяние и чутье позволяет им создать вокруг себя комфортную атмосферу.

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Есть талант видеть больше остальных и у Близнецов: их особенность состоит в том, что они великолепно просчитывают действия других людей на несколько шагов вперед. Впрочем, этот знак зодиака предпочитает не погружаться в чужие игры разума - жить с сюрпризами им гораздо интересней. Со временем интуиция Близнецов только обостряется, поэтому, чем старше они становятся, тем сложнее им не замечать линии судьбы, которые ведут людей вперед.

Прирожденной интуицией обладают Раки. Правда, дар их, увы, недобрый: над пессимизмом этого знака зодиака, порой, подшучивают другие. Однако природа у него, можно сказать, сверхъестественная - Раки очень чувствительны к различным неприятностям. В моменты сомнений к ним лучше прислушаться - вдруг ваше желание перестраховаться совпадет с их ощущением приближающейся беды?

Врать Скорпионам бесполезно - в этом и скрывается главный дар этого знака зодиака. Малейшую ложь они чуют за версту, а некоторая склонность к мстительности делает их крайне опасными врагами. Есть у интуиции Скорпионов один большой недостаток: единственный человек, который может их обмануть, и делает это, к сожалению, с завидной регулярностью - это они сами. На себя их суперспособность не действует. А жаль.

Рыбы - сильные интуиты абсолютно во всем. Причем получается это у них совершенно непроизвольно - они хорошо чувствуют опасность, безошибочно определяют, когда им врут, точно знают, куда двигаться дальше, если они стоят на распутье. При этом, как и в случае с Близнецами, со временем их способность "видеть" становится лишь сильнее, что часто доставляет этому знаку зодиака дискомфорт. Однако, если Рыбы научатся жить в мире со своими способностями, они могут найти себя в помощи людям. И речь идет не про различные формы гаданий, а про добрые советы тем, кто в них реально нуждается.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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