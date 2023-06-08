УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие женщины нравятся мужчинам за 40 - с ответом может ошибиться каждая вторая

Анна Подгорная
8 июня 2023, 23:44 обновлено 8 июня, 23:44
62
Часто в среднем возрасте женские предположения о мужских идеалах сильно отличаются от действительности - какие же черты на самом деле привлекают мужчин?
Пара
Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / коллаж: Главред, фото: pexels.com

После 40 жизнь только начинается, рассуждают философы. Нередко, личная жизнь мужчин и женщин в этом возрасте либо окончательно состоялась, либо переживает вторую юность – игра все та же, но правила изменились. В таком случае было неплохо знать, что нравится мужчинам в женщинах больше всего, когда вам обоим уже слегка "за".

Главред раскроет главные секреты, какие качества женщины нравятся мужчинам среднего возраста.

После 40 лет у мужчины уже наверняка имеется свой эмоциональный багаж – он отвергал и был отвергнутым, поэтому в этом возрасте ему уже не интересно играть в игры. И вовсе не хочется быть "мальчиком на час". Поэтому одна из главных черт, которую зрелые мужчины уважают в женщине – это искренность. Если предмет его интересов честен перед собой, перед ним, думает, что говорит, и говорит, что думает, то он с радостью посвятит ей свое время, энергию и ресурсы. К тому же такая женщина может рассчитывать на ответную эмоциональную близость.

видео дня
пара
Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

Искра, буря, безумие, настоящая химия, которая может быть только между мужчиной и женщиной – когда кавалеру уже за 40, взаимное притяжение для него играет не последнюю роль. К чему лукавить, некоторые зрелые мужчины ищут исключительно молодые тела, и исключительно для утех. Но есть одно "но". Им будет абсолютно наплевать, сколько морщинок в уголках ваших глаз, если они появляются, когда вы смеетесь с их шутки. Смеетесь искренне. Потому что очарованы им, а он – уже утонул в вашей зрелой энергии уверенной в себе леди.

Когда мужчина переходит 40-летний рубеж, он начинает искать того, кто будет разделять его ценности. Именно разделять, а не притворяться, надеясь на "стерпится-слюбится". У них больше нет ни желания, ни, чего душой кривить, времени, кого-то переубеждать, упрашивать и наставлять на путь истинный. Это нормально, если вы расходитесь во мнениях по каким-то вопросам или имеете разные симпатии и антипатии, на самом деле, так бывает у каждой здоровой пары! Проблема возникает, когда ваши основные ценности и то, что мотивирует вас в жизни, принципиально отличается. Здесь зрелый мужчина начнет искать пути отхода, даже если физиологическая совместимость выше всяких ожиданий.

пара
Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

Из предыдущего пункта выплывает следующий: мужчина после 40 лет больше не хочет драмы. Это вовсе не значит, что необходимо подавлять свои эмоции, чтобы понравится кому-либо. Просто та женщина, которая умеет, к примеру, уважительно выражать свое несогласие, в глазах зрелого кавалера выигрывает по очкам привлекательности. Он больше не хочет угадывать, на что дама обиделась, больше не хочет истерик, манипуляций, битой посуды и токсичного газлайтинга. Есть проблема? Окей, давай будем работать над ее решением, а пилу, оставь дома, дорогуша, иначе нам не по пути.

И последнее в списке, но не по важности: мужчины среднего возраста хотят женщину с эмоциональным интеллектом. Что это значит? Редакция Psychology Today дает такое определение этому термину:

"Эмоциональный интеллект относится к способности идентифицировать и управлять своими эмоциями, а также эмоциями других. Оно включает: умение определять и называть собственные эмоции; способность использовать эти эмоции и применять их к таким задачам, как мышление и решение проблем; и способность управлять эмоциями".

Другими словами, мужчины после 40 лет хотят женщину, которая способна, по крайней мере, управлять своими реакциями, а не та, кто выходит из себя каждый раз, когда расстраивается, или впадает в глубокую депрессию из-за малейшей неудачи. Да, его нервы уже тоже не те, что прежде, да и сами мужчины имеют свойство накапливать эмоциональные травмы, а не решать их, но время неумолимо проходит. И к этому возрасту мужчине нужна женщина, которая хотя бы осознает свои недостатки и эмоциональные слабости, а не удваивает их.

пара
Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

Другие новости:

отношения любовь психология интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington Post

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington Post

22:59 Украина
Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянии

Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянии

22:13 Украина
ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNN

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNN

21:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:44

Какие женщины нравятся мужчинам за 40 - с ответом может ошибиться каждая вторая

23:23

Будут ограничения: Кривой Рог через 1,5 месяца останется без водыВидео

23:22

Сокровище хозяек: зачем в СССР десятками собирали пластиковые пакеты и использовали повторно

22:59

ВСУ пошли в контрнаступление - The Washington PostВидео

22:54

"Удобно гулять в ночнушке": Каминская показалось в новом "как попало" образе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:13

Россияне ударили ракетами по Умани: пострадавшие в тяжелом состоянииФотоВидео

21:46

Появились новые данные о колоссальных потерях России за последние 6 месяцев в УкраинеВидео

21:35

"Святее Папы Римского": российский генерал нагло пригрозил подрывом Киевской ГЭСВидео

21:28

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNNВидео

Реклама
21:21

Как сейчас выглядит красавица-полицейская Петра из фильмов "Такси"

21:20

"Утонула мать с грудными детьми": Ефросинина разнесла международные организации

21:14

Главное - не сдаваться: 4 знака, у которых всегда неудачное первое свидание

20:34

Неожиданно: Ким Кардашьян рассказала, какая она в постели

20:13

Что добавить в варенье чтобы оно было густым: три идеальных способа

20:02

Слова Буданова не стали реальностью: ГУР - о том, почему ВСУ еще не зашли в КрымВидео

19:55

"Коллективный Путин" все более агрессивен, позиции Патрушева сильны – ГУРВидео

19:32

Владимир Зеленский впервые раскрыл, где скрываются его дети во время войныВидео

19:20

Вы что, не понимаете, что Путин - клинический идиот?мнение

19:08

Секретный рецепт, который был в каждой шашлычной СССР: божественно фантастическое блюдоВидео

19:00

Как правильно – "заварити каву" или "зварити": Авраменко разъяснил дилеммуВидео

Реклама
19:00

Спас от потопа более 130 человек: на Херсонщине трагически погиб военныйВидео

18:56

Зарыть топор войны: 6 советов, как подружиться с тещей

18:49

Шансы на успех ВСУ велики, РФ подорвала ГЭС для блокады входа в Крым – МаломужВидео

18:41

Никто ему не помог: акула съела россиянина на глазах у толпы туристовВидео

18:30

Эксперты Promocodius рассказывают, как купить смартфон в 2023 году и сэкономить новости компании

18:11

Натали Портман прокомментировала измену мужа с молодухой-активисткойВидео

18:02

Сын Шойгу стал певцом и постит "горячие" фото в трусахВидео

17:53

Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атакуВидео

17:45

"Путин реализуют политику сожженных мостов: Маломуж назвал три козыря РФВидео

17:36

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – ПодолякВидео

17:34

В России разбилась насмерть 32-летняя певица

17:26

Женщина ела куркуму каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом

17:18

Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильмаВидео

16:47

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптикВидео

16:45

Этим секретом пользуются китайцы: как варить яйца, чтобы скорлупа слетала самаВидео

16:44

Маломуж спрогнозировал, как повлияет подрыв Каховской ГЭС на наступление ВСУВидео

16:42

Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю властьВидео

16:21

Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумятВидео

15:59

Без слез не глянешь: как сейчас выглядит резко постаревшая Валюха со СватовВидео

15:53

До завтрака или после: как правильно чистить зубы по утрамВидео

Реклама
15:51

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

15:38

Украина и ООН договорились об эвакуации с захваченного РФ левого берега ДнепраВидео

15:34

Россия начала массовую бомбежку Херсона во время эвакуации: много пострадавшихВидео

15:33

Лобода отдает свою квартиру пострадавшим от подрыва ГЭС - россияне в яростиВидео

15:26

"Он просто негодяй": Украина отреагировала на скандальное заявление экс-ведущего FoxNewsВидео

14:48

Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

14:43

Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосыВидео

14:40

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся РоссииВидео

14:15

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"Видео

14:11

Урожай будет радовать до поздней осени: что можно садить на огороде в июне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять