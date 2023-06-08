Какие женщины нравятся мужчинам за 40 - с ответом может ошибиться каждая вторая

Часто в среднем возрасте женские предположения о мужских идеалах сильно отличаются от действительности - какие же черты на самом деле привлекают мужчин?

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Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / коллаж: Главред, фото: pexels.com

После 40 жизнь только начинается, рассуждают философы. Нередко, личная жизнь мужчин и женщин в этом возрасте либо окончательно состоялась, либо переживает вторую юность – игра все та же, но правила изменились. В таком случае было неплохо знать, что нравится мужчинам в женщинах больше всего, когда вам обоим уже слегка "за".

Главред раскроет главные секреты, какие качества женщины нравятся мужчинам среднего возраста.

После 40 лет у мужчины уже наверняка имеется свой эмоциональный багаж – он отвергал и был отвергнутым, поэтому в этом возрасте ему уже не интересно играть в игры. И вовсе не хочется быть "мальчиком на час". Поэтому одна из главных черт, которую зрелые мужчины уважают в женщине – это искренность. Если предмет его интересов честен перед собой, перед ним, думает, что говорит, и говорит, что думает, то он с радостью посвятит ей свое время, энергию и ресурсы. К тому же такая женщина может рассчитывать на ответную эмоциональную близость.

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Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

Искра, буря, безумие, настоящая химия, которая может быть только между мужчиной и женщиной – когда кавалеру уже за 40, взаимное притяжение для него играет не последнюю роль. К чему лукавить, некоторые зрелые мужчины ищут исключительно молодые тела, и исключительно для утех. Но есть одно "но". Им будет абсолютно наплевать, сколько морщинок в уголках ваших глаз, если они появляются, когда вы смеетесь с их шутки. Смеетесь искренне. Потому что очарованы им, а он – уже утонул в вашей зрелой энергии уверенной в себе леди.

Когда мужчина переходит 40-летний рубеж, он начинает искать того, кто будет разделять его ценности. Именно разделять, а не притворяться, надеясь на "стерпится-слюбится". У них больше нет ни желания, ни, чего душой кривить, времени, кого-то переубеждать, упрашивать и наставлять на путь истинный. Это нормально, если вы расходитесь во мнениях по каким-то вопросам или имеете разные симпатии и антипатии, на самом деле, так бывает у каждой здоровой пары! Проблема возникает, когда ваши основные ценности и то, что мотивирует вас в жизни, принципиально отличается. Здесь зрелый мужчина начнет искать пути отхода, даже если физиологическая совместимость выше всяких ожиданий.

Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

Из предыдущего пункта выплывает следующий: мужчина после 40 лет больше не хочет драмы. Это вовсе не значит, что необходимо подавлять свои эмоции, чтобы понравится кому-либо. Просто та женщина, которая умеет, к примеру, уважительно выражать свое несогласие, в глазах зрелого кавалера выигрывает по очкам привлекательности. Он больше не хочет угадывать, на что дама обиделась, больше не хочет истерик, манипуляций, битой посуды и токсичного газлайтинга. Есть проблема? Окей, давай будем работать над ее решением, а пилу, оставь дома, дорогуша, иначе нам не по пути.

И последнее в списке, но не по важности: мужчины среднего возраста хотят женщину с эмоциональным интеллектом. Что это значит? Редакция Psychology Today дает такое определение этому термину:

"Эмоциональный интеллект относится к способности идентифицировать и управлять своими эмоциями, а также эмоциями других. Оно включает: умение определять и называть собственные эмоции; способность использовать эти эмоции и применять их к таким задачам, как мышление и решение проблем; и способность управлять эмоциями".

Другими словами, мужчины после 40 лет хотят женщину, которая способна, по крайней мере, управлять своими реакциями, а не та, кто выходит из себя каждый раз, когда расстраивается, или впадает в глубокую депрессию из-за малейшей неудачи. Да, его нервы уже тоже не те, что прежде, да и сами мужчины имеют свойство накапливать эмоциональные травмы, а не решать их, но время неумолимо проходит. И к этому возрасту мужчине нужна женщина, которая хотя бы осознает свои недостатки и эмоциональные слабости, а не удваивает их.

Какие женщины нравятся мужчинам среднего возраста / pexels.com

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