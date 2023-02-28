Какие запахи привлекают мужчин в женщинах: что сведет его с ума

Мужчины могут предпочитать как сладкие, так и мускусные ароматы. Однако они также фанаты натуральных запахов тела.

Какие запахи возбуждают мужчину? / ua.depositphotos.com

Все женщины рождаются привлекательными, и спорить об этом бесполезно. Улыбка женщины может осветить комнату, ее атмосфера может изменить настроение окружающих, а ее трепещущий голос может заставить бабочку в животе у джентльмена поселиться. Личность женщины — одна из главных причин, по которой мужчины влюбляются в нее, и она согревает их лица и сердца. Но если вы хотите подчеркнуть свое присутствие и привлекательность, духи должны стать вашим другом номер один.

Ароматный парфюм важен не только для привлечения внимания мужчины, но и для повышения вашей уверенности в себе. Тем не менее, вы должны сначала узнать, какие духи вам подходят, чтобы вы могли максимизировать их силу. Духи могут спреем подчеркнуть красоту женщины, а их аромат мгновенно поднимет настроение кому угодно.

Главред решил выяснить, какой запах больше всего нравится мужчинам.

видео дня

Выбор и использование правильного аромата не только выделяет вас, привлекает внимание и притягивает комплименты. Запахи определяют вас и действуют как отражение вашей личности. Очень важно выбрать то, что соответствует вашему стилю и характеру, однако это не так просто из-за огромного количества доступных ароматов.

Какой запах больше всего нравится мужчинам

Без сомнения, сладкие и изысканные ароматы привлекают мужчин, поэтому корица и ваниль многими любителями парфюмерии считаются лучшими ароматными нотами. С другой стороны, легкие цветочные ноты, такие как жасмин и лаванда, со свежими цитрусовыми ароматами, как и ожидалось, очаровательны, и эти ароматы могут легко привлечь внимание мужчин.

Между тем, мускус и сандаловое дерево также являются популярными ароматными нотами, которые мужчины находят соблазнительными. И, наконец, водные ароматы также высоко ценятся мужчинами, когда их носят женщины из-за их уникальности и тонкого намека на мужественность.

Какой запах вызывает желание у мужчин

В поисках фирменного аромата, способного привлечь внимание любого, вы, возможно, уже обыскали все уголки Интернета и магазины парфюмерных домов. Если вы ищете тот самый трюк, способный привлечь мужчину на запах, то это ваш счастливый день. Главред может помочь вам разгадать идеальные ароматы, которые нравятся мужчинам в женщинах.

Древесный и мускусный (19,4), без сомнения, являются главными основными аккордами, которые мужчины находят привлекательными. На 3-м месте ароматы с запахом ванили (17,3%), на 4-м – сладкие ароматы (15,3%), на 5-м – цветочные (14,3%). Между тем, на 6-м месте фруктово-цитрусовый аромат и, наконец, водный с 5,1%. седьмой.

Ваш натуральный запах

Даже если вы пользуетесь дезодорантом без запаха, стираете одежду в стиральном порошке без запаха и вообще держитесь подальше от парфюмерии, вы все равно производите характерный запах. Ваш собственный бренд, если хотите.

В одном исследовании, опубликованном в сентябре 2018 года, женщины-добровольцы, называемые "донорами запаха", клали ватные диски под подмышки на три ночи подряд, чтобы собрать свой натуральный аромат. После этого добровольцы-мужчины — "оценщики запахов" — понюхали эти ватные диски. Все во имя науки. Тем не менее эксперимент дал интересные результаты.

"Мы обнаружили, что мужчины полностью согласны с тем, насколько привлекательными они считают запахи женских тел", — пишут исследователи. Оценщики запаха обнаружили, что женщины с более высоким уровнем эстрогена и более низким уровнем прогестерона производят "более привлекательный" запах. Таким образом, исследование пришло к выводу, что запах тела "служит надежным ключом к потенциальной фертильности".

Вас также может заинтересовать: