Какие ягоды помогают сбить риск сердечного приступа - ответ ученых / ua.depositphotos.com

У людей, которые употребляли богатые флавоноидами ягоды, диагностировалось низкое кровяное давление. Об этом сообщает специализированное издание Express со ссылкой на исследование ученых Королевского университета Белфаста.

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

В ходе исследований было обнаружено, что у женщин, которые употребляли более трех порций черники или клубники в неделю. Риск сердечного приступа снизился на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.