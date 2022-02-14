Какие ягоды полезно есть ради низкого давления - ответ ученых

Какие ягоды полезно есть ради низкого давления/ УНИАН

Люди, которые употребляли богатые флавоноидами продукты, получали в итоге более низкое кровяное давление в своих артериях. Об этом гласит свежее исследование ученых Королевского университета Белфаста, о котором пишет издание Express.

Ученые говорят, что клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

В ходе исследований было обнаружено, что у женщин, которые употребляют более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа снизился на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Читайте такжеВ Украине резко изменилась цена на арбузы: сколько стоит ягода сейчас

Реклама

Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.