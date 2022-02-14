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Какие ягоды полезно есть ради низкого давления - ответ ученых

14 февраля 2022, 02:54
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Есть информация о том, что, в известном количестве случаев, употребление совершенно строго определенных ягод поможет некоторым людям обуздать давление.

Давление
Какие ягоды полезно есть ради низкого давления/ УНИАН

Люди, которые употребляли богатые флавоноидами продукты, получали в итоге более низкое кровяное давление в своих артериях. Об этом гласит свежее исследование ученых Королевского университета Белфаста, о котором пишет издание Express.

Ученые говорят, что клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

В ходе исследований было обнаружено, что у женщин, которые употребляют более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа снизился на 34% по сравнению с теми, кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

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Напомним, ранее врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

viber
здоровье ягоды артериальное давление
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