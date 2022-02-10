УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие вещи-вампиры нельзя оставлять на кровати, чтобы не привлечь в дом беду и смерть

10 февраля 2022, 00:08

Чтобы не случилась беда, эти вещи нельзя класть на кровать.

дом
Что нельзя класть на кровать / pixabay

В каждом доме есть магические предметы и вещи, которые приносят удачу и отпугивают беды. Наши бабушки верили, что кровать является уникальным местом, где человек набирается сил.

На кровать нельзя класть многие вещи, чтобы не навлечь опасность на свою семью.

Чтобы с вами не произошло неприятных вещей, нельзя оставлять на кровати мягкие игрушки. Это мощный предмет, который впитывает, как губка, всю негативную энергетику и может моментально передаться вам.

Подарки умерших родных. Если такие вещи обладают в вашем сердце и душе уникальное место, то их стоит держать в определенном месте.

Нельзя показывать фотографии, подарки и ценные предметы погибших, иначе это может привести к смерти.

Реклама

Такие вещи запрещено класть на кровать и подушку, или еще долго будете мучиться.

Магический предмет зеркало никогда нельзя класть на кровать и подушку, чтобы не спугнуть счастье и любовь.

Ножницы и иголки никогда нельзя класть на кровать и возле нее. Иначе ссоры в доме и долгая разлука будет обеспечена. Вы не будете знать от чего возникают конфликты на ровном месте, и как наладить отношения.

И главным запретом являются лекарства. Даже при болезни, таблетки и разные сиропы стоит держать подальше от места-силы, где вы отдыхаете. Чтобы поскорее вылечится, все лекарства уберите подальше.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСУкраине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗС Гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – завистьГороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – зависть Попросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнулПопросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к праздникуДень ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певицПугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц
01:03

Можно ли продлить жизнь на десяток и более лет - ответ ученых

01:00

3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяВидео

00:51

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуВидео

00:32

Названы самые опасные виды пиццы: кому их лучше не естьВидео

00:26

Заправлять кровать опасно для здоровья: в чем проблема

Реклама
00:08

Какие вещи-вампиры нельзя оставлять на кровати, чтобы не привлечь в дом беду и смертьВидео

09 февраля, среда
23:54

"Отвернуло от чего-то более страшного": Руслана Писанка не может ходить и ждет операцииВидео

23:26

Министр похвастался, что Украина "кормит" 400 млн человек

23:02

"Ракеты оказались очень старыми": Дания отказалась предоставить Украине оружие

22:30

Ученые рассказали, как употребление кофе может помочь в борьбе с опасной болезнью

22:30

Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд УкрзализныциВидео

22:23

"Со мной перестали общаться и издевались": Рябчук впервые рассказал, зачем расстрелял солдатВидео

22:13

Зеленский пообщался с новой главой Европарламента: о чем говорили

21:38

Весеннее тепло и +11: в Украину идет резкое потепление и новый погодный сюрпризВидео

21:30

Есть "достаточные основания" для новых санкций против России - Кулеба

21:25

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

21:21

Разоблачение на миллионной взятке депутата Киевсовета: стало известно его имяВидео

20:54

Беременная женщина вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика и не злить мужа

20:53

Цены на хлеб будут рекордными: украинцам назвали новую стоимостьВидео

20:51

Диетолог пояснил, как правильно питаться для укрепления здоровья

Реклама
20:45

Пока Россия не начнет сыпаться, Украина может вернуть себе Донбасс лишь капитуляциеймнение

20:44

В Украине существенно возросли долги за "коммуналку" - Госстат

20:25

Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграВидео

20:14

Новый скандал: Егорова вновь поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства"Видео

20:10

"Минск" по сценарию РФ и прямой диалог с "ЛДНР": Украина поставила Москве резкое условие по ДонбассуВидео

20:08

Ставят свою "метку": коммунальщики наказывают водителей, которые паркуются посреди дорогиВидео

19:33

Без какого вещества возникнут проблемы с сердцем - ответ диетолога

19:27

Кулеба признался, чего ожидает Украина от заседания "нормандских советников"

19:17

Возможен ли компромисс между Киевом и Москвой?мнение

19:13

63-летняя Мадонна с голой грудью показала "дыхательные упражнения"Видео

19:12

Военные РФ застряли в болоте: в сети появилось курьезное видео сражения солдатов с местными дорогамиВидео

19:11

Зарплата в 20 тысяч гривен или трехкомнатная квартира: на Кировоградщине ищут врачей для больницыВидео

19:04

Россия начинает фактическую "морскую блокаду" украинских портов - картаВидео

18:59

Трагедия на заводе: в Киеве рабочего задавило станком

18:39

8 вакцин не помогло: Жириновского в тяжелом состоянии госпитализировали и подключили к ИВЛВидео

18:36

"Это несправедливо": Кулеба высказался об отказе Германии предоставить оружиеВидео

18:25

Девятая "птичка" прилетела: в Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов из СШАВидео

18:20

Неврологи настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом отказаться от кофе: в чем опасностьВидео

18:13

Роман Цимбалюк. Что имел в виду Путин, говоря о "красавице"Видеоблоги

18:07

Гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака: Близнецам – легкие деньги, Девам – интриги, Стрельцам – завистьВидео

Реклама
17:46

"Вот это балкон!": Соня Плакидюк снялась в эротичном костюме зайчика из Playboy

17:41

Украине вне НАТО, без оружия Запада и "уступки" Альянса: РФ разразилась условиями по отводу войскВидео

17:20

В Харькове ребенок спал на полу и просил еду у соседей, пока мама пьянствовала

17:14

"Есть условие": в НАТО поддержали приглашение Украины на саммитВидео

17:00

Метинвест в прошлом году заплатил 53 млрд грн налогов, а силовики проводят обыски на предприятиях – эксперт

17:00

Є-бабулі против патриотичного Кличкомнение

16:41

3 рецепта идеального романтического ужина на 14 февраля: готовим блюда за 5 минутВидео

16:41

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:27

В Украине цены на продукты выросли на 14,5% за год: что подорожало больше всегоВидео

16:23

Впервые в истории в Украине вышла новая марка бензинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять