Какие вещи-вампиры нельзя оставлять на кровати, чтобы не привлечь в дом беду и смерть

Что нельзя класть на кровать / pixabay

В каждом доме есть магические предметы и вещи, которые приносят удачу и отпугивают беды. Наши бабушки верили, что кровать является уникальным местом, где человек набирается сил.

На кровать нельзя класть многие вещи, чтобы не навлечь опасность на свою семью.

Чтобы с вами не произошло неприятных вещей, нельзя оставлять на кровати мягкие игрушки. Это мощный предмет, который впитывает, как губка, всю негативную энергетику и может моментально передаться вам.

Подарки умерших родных. Если такие вещи обладают в вашем сердце и душе уникальное место, то их стоит держать в определенном месте.

Нельзя показывать фотографии, подарки и ценные предметы погибших, иначе это может привести к смерти.

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Такие вещи запрещено класть на кровать и подушку, или еще долго будете мучиться.

Магический предмет зеркало никогда нельзя класть на кровать и подушку, чтобы не спугнуть счастье и любовь.

Ножницы и иголки никогда нельзя класть на кровать и возле нее. Иначе ссоры в доме и долгая разлука будет обеспечена. Вы не будете знать от чего возникают конфликты на ровном месте, и как наладить отношения.

И главным запретом являются лекарства. Даже при болезни, таблетки и разные сиропы стоит держать подальше от места-силы, где вы отдыхаете. Чтобы поскорее вылечится, все лекарства уберите подальше.

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