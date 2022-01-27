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Какие вещи-вампиры крадут ваше счастье: что нельзя оставлять в спальне

27 января 2022, 23:24

Эти вещи в спальне крадут вашу положительную энергетику.

приметы
Что нельзя хранить в спальне / pixabay

В каждом доме есть свое место уюта и тепла. Любому человеку нужен отдых и спальня является источником положительной энергии.

Специалисты говорят, чтобы не чувствовать себя плохо, раздражительно и не навредить семейному счастью, нельзя оставлять эти вещи в спальне.

Старые книги, журналы и газеты только будут забирать у вас положительную энергетику. Таким вещам не место в спальне. Вы постоянно будете чувствовать усталость и раздражительность, они попросту не дают расслабиться человеку.

Цветы и сухоцветы в спальне будут нести негатив. Могут возникнуть ссоры и проблемы. Чтобы такого не случилось, живые цветы стоит поставить на кухне или в прихожей, а сухоцветы оставляют для интерьера в ванной комнате.

Запрещено в спальне вешать большие зеркала в котором будет отражаться ваше спальное место. Это приведет к беде и проблем со здоровьем.

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Вещи-вампиры, по словам экспертов, могут навредить вашему дому. К ним относятся разные куклы, атрибуты, рога и шкуры животных. Такие вещи нельзя держать ни в спальне, ни дома.

Нельзя в спальне держать сломанные вещи, рваную одежду, испорченное постельное белье или вещи, которые вам неприятны.

Чтобы в жизни был уют и гармония, стоит отказаться от хранения опасных вещей-вампиров дома.

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