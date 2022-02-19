Какие вещи привлекут деньги и счастье в дом этой весной: что нужно купить уже сейчас

Как привлечь удачу весной / pixabay

Каждый из нас мечтает о счастливой жизни в новом доме. Многие покупают обереги, чтобы привлечь удачу и здоровье.

Важно знать, что не все предметы в доме, которые вы считаете оберегом, способны принести вам удачу. Эксперты советуют правильно выбирать вещи для дома, чтобы они принесли вам нужный результат.

Узнайте, какие простые вещи способны принести денежную прибыль, счастье и успех.

Удивительно, но чеснок практически одно из самых мощных оберегов. Чтобы избавиться от ссор и бед, стоит повесить чеснок в углу входной двери. Кто живет в частном доме, стоит повесить несколько головок чеснока на чердаке.

Привлечь удачу в дом и богатство можно с помощью меда. Этот продукт должен быть у каждого. Присутствие в доме меда может великолепным образом отразиться на вашей семье. Нельзя допускать, чтобы мед засахарился. Он должен быть всегда свежим, тогда ждать финансовую прибыль и достаток.

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На каждой кухне должны быть яблоки. Это уникальный фрукт, который приносит в дом достаток. Плоды должны быть обязательно спелыми. Чтобы узнать энергетику дома, стоит оставить три яблока на столе на ночь. Если утром одно из них испортилось, стоит немедленно очистить дом от негатива.

Мощным оберегом в доме считают обычное хозяйственное мыло. Кусочки стоит разложить под порогом и в темных углах вашего дома. Тогда в ваш дом не проникнет болезнь и зависть. Помните, мыло должно быть без ароматизаторов, только натуральное. Еще лучше, если вы его сварите сами.

В каждом доме есть зеркало. Вот только квадратные и с разными узорами вешать категорически нельзя. Как отмечают специалисты, оно должно быть исключительно круглое. Никогда не выясняйте возле зеркала отношения и не ссорьтесь. Иначе скандалы и болезни будут продолжаться в доме еще очень долго. Зеркала накапливают всю тяжелую энергетику, от которой трудно избавиться.

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