Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье

Отдавать свои вещи - это распространенная практика, которая может привести к плохим последствиям, однако об этом мало кто задумывается.

Какие вещи нельзя отдавать даром / коллаж фото instagram magicskin13/_cap.stooree_

Некоторые из своих вещей совсем нельзя отдавать, ведь это может привести в жизнь беду. Об этом расскажем далее.

Какие вещи нельзя отдавать даром - это табу

Давно известно, что другим людям не стоит отдавать свою одежду и обувь. Однако также не стоит отдавать даром другим людям и такие вещи, как кепки, шляпы, сумки, кошельки, платки, нижнее белье и постельное белье. Всё это приведет к неприятным последствиям, о которых мы расскажем далее.

Что будет если отдать свою одежду другому человеку - приметы наших предков

Наши предшественники жили в системе примет и многие из них остались и в нашем времени. Предки считали, что вместе со своими вещами другому человеку можно отдать и свое благополучие. Взамен на ваши вещи может прийти ненастье в виде болезней и психических расстройств. Всё дело в том, что одежда, и предметы, которыми пользуется человек - впитывает его судьбу.

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Как отдать свои вещи без вреда для себя - выход на все случаи жизни

В том случае, если вам всё же необходимо отдать свои вещи, есть выход. Для начала, конечно, вещи стоит постирать. Главное - после стирки не класть эти предметы снова в свой шкаф. Сразу соберите их и отдайте. Отдавать вещи нужно со словами: "Отдаю чужое, мое остается при мне". В лучше случае - стоит попросить взамен какую-то мелочь или безделушку.

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