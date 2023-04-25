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Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

Андрей Ганчук
25 апреля 2023, 05:00
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Грамотная и своевременная подкормка – вот что нужно для роста грецкого ореха, и чтобы дерево приносило по-настоящему вкусный и богатый урожай.
Грецкий орех
Какие удобрения любит грецкий орех весной / ua.depositphotos.com

Многие садоводы интересуются посадкой грецкого ореха, который, если правильно за ним ухаживать, даст обильный урожай. Когда вы задаетесь вопросом, чем подкормить орех, нужно знать, что для того, чтобы удобрение не пошло во вред, нужно четко чередовать органику и агрохимию. Орех можно сажать как саженцами, так и плодами. Хотите быстро получить урожай – делайте выбор в пользу саженцев, поскольку у них будет ранее плодоношение и быстрое формирование.

Нужно ли удобрять грецкий орех

Начинающие садоводы интересуются, как ухаживать за деревом грецким орехом и зачем его удобрять. Ответ прост – подкормка ускорит развитие ореха, повысит урожайность и поможет дереву не болеть. Если будет не хватать питания, листья ореха станут желтыми, рост остановится, а завязи и цветки могут отмирать. Все это происходит из-за того, что земля истощается.

Удобрять грецкий орех можно еще перед самой посадкой, для этого нужно заправить посадочную яму. Обычно такие мероприятия проводят при помощи органических удобрений – навоза, перегноя, компоста, азотных и фосфатных удобрений. Лучше всего внести органику.

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Растению несколько лет? Тогда можно посадить рядом с ним сидераты – овес, люпин, горчицу или горох. Возможность их высевать есть как осенью, так и весной. Перед началом цветения их заделывают в почву.

Также можно закапывать и опавшие листья ореха – для этого следует снять приблизительно 10 сантиметров почвы, чтобы не задеть корневую систему ореха. Такие методы помогут растению дать хороший урожай.

Чем подкормить грецкий орех весной

До момента плодоношения орех нужно подкормить азотом. В частности, весной вносится 5 килограммов перегной на 1 квадратный метр приствольного круга, либо аммиачная селитра в пропорции 300 грамм на 1 ствол. Через 3 недели растение опять подкармливают селитрой, однако уже вместе с калийными и фосфорными добавками. В регионах, где более холодный климат, дозировку удобрения увеличивают.

Можно ли удобрять грецкий орех золой

Зола грецкого ореха как удобрение часто используется дачниками. Скорлупа собирается до весны, когда она наступает, скорлупу сжигают и получается зола, которую подсыпают под деревья грецкого ореха.

Нужна именно зола. Просто разбросать скорлупу и получить урожай не получится.

Причем считается, что зола хорошо влияет на урожайность не только орехов, но и многих других культур.

Как часто нужно поливать грецкий орех

Грецкий орех очень любит воду. Если зимой было мало снега, а весной – дождей, грецкому ореху нужен будет обильный полив. Нужно очистить штамб и скелетные ветки от отмершей коры и тщательно их промыть 3% раствором медного купороса. Далее следует подбелить штамб известью. Растение в этот период в целях профилактики также обрабатывается от болезней и вредных насекомых.

Чем поливать грецкий орех – водой с помощью борозды, капельных и дождевальных систем. Если поливаете бороздой, по периметру дерева нужно выкопать траншею и залить туда воду, чтобы в будущем орех хорошо плодоносил. Искусственный полив также хорошо влияет на впитывание влаги корневой системой. Когда почва сухая, можно поливать орех более часто – не реже 1 раза в неделю.

Чего боится грецкий орех

Грецкому ореху не страшны холода и морозы. Дерево любит много солнечного света, из-за чего его крона становится красивой. Из того, что не любит грецкий орех, можно назвать грунтовые воды, тесноты, уплотненные почвы, различные заболоченные территории. Несколько посаженных орехов должны находиться друг от друга на расстоянии около 5 метров.

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