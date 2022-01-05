Какие "суперпродукты" укрепляют иммунитет - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество "суперпродуктов", которые укрепляют иммунитет. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на исследование специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По их мнению, эффективно бороться с инфекциями помогают цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо. Рейтинг возглавили цитрусовые, далее — брокколи, содержащие в себе витамины А, С, Е, а также клетчатку и антиоксиданты. Чеснок, который находится на третьем месте списка, помогает снизить риск заболевания простудой либо облегчить течение болезни, сказали эксперты.

Кроме того, врач-диетолог Ольга Лушникова дала рекомендации, как питаться, чтобы повысить иммунитет. По ее словам, ни один продукт или витамин сам по себе не может влиять на иммунную систему. Для этого необходимо сбалансированное и рациональное питание с поступлением в организм всех витаминов.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.