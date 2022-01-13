Какие симптомы рака легких можно заметить в разных частях тела - ответ ученых

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Медики британской организации Cancer Research UK предупредили, что признаки того, что у человека имеется рак легких, могут проявляться и в других частях тела. Об этом сообщает "Медик Форум".

Медики отметили, что у этой тяжелой болезни, как правило, отсутствуют признаки, по которым можно определить ее наличие. Однако, по ходу его прогрессирования симптомы становятся более заметными. Самыми распространенными из них являются кашель, который проявляется в течение трех и более недель, а также инфекции грудной клетки, возникающие повторно после того, как человек выздоровел. Также среди возможных проявлений были названы одышка, а также боль при кашле или дыхании.

Что касается проявлений рака легких в разных частях тела, то у больного могут возникнуть отек шеи или лица, боль или затрудненное глотание, боли в плече или груди, а также изменение внешнего вида пальцев, которые начинают напоминать барабанные палочки из-за увеличения кончиков.

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Напомним, ранее ученые сообщали о том, какое количество алкоголя провоцирует агрессивный рак. Отмечалось, что умеренное употребление алкоголя напрямую связано с некоторыми видами рака, включая рак кишечника.

Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для онкологии.