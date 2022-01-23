Какие растения вредят счастью и богатству в доме

Кактусы в доме приметы / pixabay

Красивые растения можно найти почти в каждом доме. Специалисты отмечают, что есть растения и цветы, которые могут принести опасность вам и близким.

Чтобы энергетика в доме была положительной, выбирайте растения с особой осторожностью.

Огромное количество кактусов в доме может нести негатив и блокировать финансовый достаток. Этот цветок можно ставить только на подоконнике. В спальне, ванной комнате или зале кактусам не место.

По словам экспертов, желательно чтобы в доме было не больше 3 кактусов. При этом стоит помнить, что это растение может блокировать положительную энергетику и вы будете чувствовать частую раздражительность.

Одним из самых опасных растений в доме считают диффенбахию. Такому растению не место в доме. Оно впитывает всю вашу положительную энергетику и блокирует достаток.

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Вас будут сопровождать частые ссоры и домой не захочется возвращаться.

Эксперты говорят, что диффенбахию стоит ставить в офисах. Там растение принесет удачу и положительно будет влиять на работу.

Цветок декабрист ведет к расставанию и одиночеству. Этому растению не место в доме. Во время цветения оно впитывает вашу удачу и способно навредить вам.

Как отмечают специалисты, если вы хотите обрести любовь и семью, не стоит держать такое растение, хоть оно и довольно привлекательно.

Эксперты советуют, что при выборе растений в дом стоит быть внимательным и читать характеристики цветка.

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