Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

Яичная скорлупа - очень популярное удобрение, но подходит оно не всем растениям.

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Какие растения любят яичную скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В садоводстве существует множество приемов и средств для улучшения плодородия почвы и роста растений. Одним из таких натуральных удобрений является яичная скорлупа.

Она содержит множество полезных элементов, таких как кальций, магний и другие микроэлементы, которые могут быть важны для растений. Давайте разберемся, какие растения любят яичную скорлупу, а какие предпочитают обходить ее стороной.

Растения, которые любят яичную скорлупу

Помидоры: Яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и предотвращает распад плодов.

Яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и предотвращает распад плодов. Розы: Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует здоровому росту и красивому цветению роз.

Баклажаны: Яичная скорлупа помогает предотвратить гниение корней и способствует развитию растения.

Яичная скорлупа помогает предотвратить гниение корней и способствует развитию растения. Шпинат и другие листовые зеленые овощи: Яичная скорлупа обогащает почву кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для здорового роста листьев.

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Растения, которые не любят яичную скорлупу

Огурец: Яичная скорлупа может повысить кислотность почвы, что нежелательно для этого растения.

Яичная скорлупа может повысить кислотность почвы, что нежелательно для этого растения. Репейник: Растение предпочитает нейтральную или слегка кислую почву, поэтому яичная скорлупа может негативно влиять на его рост.

Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения

Измельчите яичную скорлупу в порошок или дробинки. Распределите ее равномерно в почву вокруг растений. Постепенно вносите скорлупу в почву, чтобы избежать ее скопления и переувлажнения.

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