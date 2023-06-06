УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

Сергей Кущ
6 июня 2023, 02:42
10
Яичная скорлупа - очень популярное удобрение, но подходит оно не всем растениям.
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В садоводстве существует множество приемов и средств для улучшения плодородия почвы и роста растений. Одним из таких натуральных удобрений является яичная скорлупа.

Она содержит множество полезных элементов, таких как кальций, магний и другие микроэлементы, которые могут быть важны для растений. Давайте разберемся, какие растения любят яичную скорлупу, а какие предпочитают обходить ее стороной.

Растения, которые любят яичную скорлупу

  • Помидоры: Яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и предотвращает распад плодов.
  • Розы: Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует здоровому росту и красивому цветению роз.
  • Баклажаны: Яичная скорлупа помогает предотвратить гниение корней и способствует развитию растения.
  • Шпинат и другие листовые зеленые овощи: Яичная скорлупа обогащает почву кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для здорового роста листьев.

видео дня

Растения, которые не любят яичную скорлупу

  • Огурец: Яичная скорлупа может повысить кислотность почвы, что нежелательно для этого растения.
  • Репейник: Растение предпочитает нейтральную или слегка кислую почву, поэтому яичная скорлупа может негативно влиять на его рост.

Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения

  1. Измельчите яичную скорлупу в порошок или дробинки.
  2. Распределите ее равномерно в почву вокруг растений.
  3. Постепенно вносите скорлупу в почву, чтобы избежать ее скопления и переувлажнения.

Вам может быть интересно:

яйца лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

21:55 Украина
Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"

20:56 Синоптик
ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр

20:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:15

Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

02:42

Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

01:35

Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по КиевуВидео

00:51

6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дняВидео

00:05

108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05 июня, понедельник
23:36

Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку

23:18

Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфорииВидео

23:09

Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делатьВидео

22:46

"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на водеВидео

Реклама
22:36

Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - ИгнатВидео

22:16

Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздухаВидео

21:58

Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовницмнение

21:55

"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУВидео

21:44

В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением

20:56

Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"Видео

20:55

"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФВидео

20:47

Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью актуально

20:47

В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов

20:36

ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - МалярВидео

19:56

Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка

Реклама
19:30

"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибкаВидео

18:53

Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт

18:53

Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинкиВидео

17:52

"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлениюВидео

17:48

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой

17:45

Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответилВидео

17:40

Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для УкраиныВидео

17:27

ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боевВидео

17:09

Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большойВидео

17:08

"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко

16:48

Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире

16:48

В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паникаВидео

16:32

Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой внизВидео

16:23

Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответомВидео

16:06

Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваровВидео

15:48

IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины актуально

15:47

5 признаков того, что собака на вас обиделасьВидео

15:40

Иван Лукьянчук досье

14:59

Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть

14:50

Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напиткаВидео

Реклама
14:30

Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на БелгородщинеВидео

14:18

Лишь гении найдут кота среди дров за 10 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

13:50

"За твои бессонные ночи, Масик": Ефросинина показала военную романтику от мужа

13:41

Агенты Украины нанесли удар по Кремлю и атакуют дронами Россию – CNNВидео

13:22

Испортятся сами и сломают технику: что нельзя хранить в холодильникеВидео

12:32

Защищая Украину, погиб морпех из Харьковщины Юрий Пивовар

12:30

Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

12:29

Вывод войск РФ в обмен на посредничество Китая: Резников поставил условие ПекинуВидео

12:17

Секрет выдвижного ящика под духовкой, о котором мало кто знает

12:00

Украинцы должны платить 5 грн за кВт: экс-министр энергетики предложил новое повышение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять