Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор

Яичная скорлупа - очень популярное удобрение, но подходит оно не всем растениям.
В садоводстве существует множество приемов и средств для улучшения плодородия почвы и роста растений. Одним из таких натуральных удобрений является яичная скорлупа.
Она содержит множество полезных элементов, таких как кальций, магний и другие микроэлементы, которые могут быть важны для растений. Давайте разберемся, какие растения любят яичную скорлупу, а какие предпочитают обходить ее стороной.
Растения, которые любят яичную скорлупу
- Помидоры: Яичная скорлупа способствует укреплению стеблей и предотвращает распад плодов.
- Розы: Кальций, содержащийся в яичной скорлупе, способствует здоровому росту и красивому цветению роз.
- Баклажаны: Яичная скорлупа помогает предотвратить гниение корней и способствует развитию растения.
- Шпинат и другие листовые зеленые овощи: Яичная скорлупа обогащает почву кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для здорового роста листьев.
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Растения, которые не любят яичную скорлупу
- Огурец: Яичная скорлупа может повысить кислотность почвы, что нежелательно для этого растения.
- Репейник: Растение предпочитает нейтральную или слегка кислую почву, поэтому яичная скорлупа может негативно влиять на его рост.
Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения
- Измельчите яичную скорлупу в порошок или дробинки.
- Распределите ее равномерно в почву вокруг растений.
- Постепенно вносите скорлупу в почву, чтобы избежать ее скопления и переувлажнения.
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