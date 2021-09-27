Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

В первую очередь медики призывают в категорическом тоне отказаться от переработанных продуктов. Но в целом список получился довольно объемным.
Специалисты клиники Майо составили список из пяти продуктов, которые крайне негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщает специализированный портал Eat This, Not That.
В первую очередь, известный диетолог Кэтрин Зератски призывает в категорическом тоне отказаться от переработанных продуктов, поскольку согласно опубликованному в журнале клиники исследованию, такая еда является регулярно приводит к росту смертности.
Диетолог клиники Майо Лиза Торборг подчеркнула важность сокращения красного мяса в ежедневном рационе.
"В одном из исследований установлена связь между регулярным употреблением красного мяса и ростом риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, в особенности рака толстой кишки. Бекон, сосиски, хотдоги, ветчина, консервированное мясо полны соли и насыщенных жиров, что также повышает риски от их употребления", — рассказала она
Кардиолог клиники Майо Стефен Копецки отметил, что жареная еда провоцирует возникновение диабета второго типа и проблем с сердцем. Также рекомендуется не злоупотреблять сахаросодержащими продуктами. В таком случае понижаются риски диабета и преждевременной смерти.
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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.
По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.
Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.