Какие продукты сокращают длительность жизни - ответ медиков

Специалисты клиники Майо составили список из пяти продуктов, которые крайне негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом сообщает специализированный портал Eat This, Not That.

В первую очередь, известный диетолог Кэтрин Зератски призывает в категорическом тоне отказаться от переработанных продуктов, поскольку согласно опубликованному в журнале клиники исследованию, такая еда является регулярно приводит к росту смертности.

Диетолог клиники Майо Лиза Торборг подчеркнула важность сокращения красного мяса в ежедневном рационе.

"В одном из исследований установлена связь между регулярным употреблением красного мяса и ростом риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, в особенности рака толстой кишки. Бекон, сосиски, хотдоги, ветчина, консервированное мясо полны соли и насыщенных жиров, что также повышает риски от их употребления", — рассказала она

Кардиолог клиники Майо Стефен Копецки отметил, что жареная еда провоцирует возникновение диабета второго типа и проблем с сердцем. Также рекомендуется не злоупотреблять сахаросодержащими продуктами. В таком случае понижаются риски диабета и преждевременной смерти.

Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.