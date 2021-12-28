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Какие продукты "превращают" жир: комментарий экспертов

28 декабря 2021, 01:16
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Есть определенное количество популярных "суперпродуктов", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме, говорят эксперты

Бананы, творог
Какие продукты "превращают" жир: комментарий экспертов / ua.depositphotos.com

Естьопределенное количество популярных "суперпродуктов", которые помогают нарастить мышечную массу и поддерживают жировой баланс в организме. Об этом сообщают авторы турецкого издания Sabah со ссылкой на новые исследования экспертов.

Наиболее эффективным дополнением к занятиям спортом могут стать:

  • Бананы. Их плоды питательны, но не стоит забывать, что в них большое количество сахара;
  • Лосось. Главный "помощник" для тех, кто совершенствует рельеф тела;
  • Творог. Одно из достоинств этого продукта — высокое содержание белка;
  • Ананас. Авторы статьи советуют употреблять его после тренировки, во время завтрака или между приемами пищи, так как в нем есть фермент бромелаин, который расщепляет белок. Ананас также уменьшает воспаление в мышцах после тренировок;
  • Овес. Такой злак обязателен к употреблению, так как богат клетчаткой, протеином, витаминами и минералами;
  • Рыбий жир. Он ускоряет метаболизм;
  • Сладкий картофель-батат. Содержит витамины А и С, а также калий, рибофлавин, медь, пантотетическую и фолиевую кислоты;
  • Миндаль. важный источник белков и жиров. Миндаль содержит витамин Е и обладает антиоксидантными свойствами.

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Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.

viber
физкультура здоровье овощи
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