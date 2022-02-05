Какие продукты по-максимуму укрепляют суставы - комментарий диетолога

Какие продукты по-максимуму укрепляют суставы? / Коллаж ua.depositphotos.com

Одной из главных причин заболеваний суставов является неправильное питание. Об этом заявила известный врач-диетолог Светлана Фус в комментарии РИА Новости.

Специалист посоветовала включить в свой рацион больше продуктов, которые крайне богаты кальцием. При его дефиците организм забирает минерал из костной ткани, а это, в свою очередь, приведит к заболеванию "остеопороз".

"Молочные продукты, как мы знаем с детства, - наиболее доступный источник кальция", ‒ говорит Фус.

Однако перебарщивать с молочными продуктами не стоит. И они должны занимать определенную, не максимальную, долю в рационе. Кальций содержится и в других продуктах, но для здоровья суставов также необходимы витамин D, витамин С, фосфор, магний и многие другие микроэлементы.

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Кроме того, врач посоветовала добавить в рацион продукты, которые богаты селеном и серой. Селен участвует в процессах питания суставов и содержится в бразильском орехе, в рыбе (сардины, лосось, сельдь), в чесноке, в яйцах, в курице, в индейке, в говяжьей печени, в грибах, в твороге, в крупах и в бобовых. Серой богаты все виды мяса и рыбы, а также кисломолочные продукты, бобовые, яйца и крупы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.