Какие продукты опасны для завтрака - врач дала ответ

Что нельзя есть на завтрак / pixabay

Завтрак для каждого человека неотъемлемая часть нашего рациона. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие завтраки относятся к числу самых вредных.

Нежелательно употреблять сладкое: торты, конфеты, пирожные. Эти продукты содержат большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются и вызывают всплеск глюкозы. В результате быстро возникает чувство голода, может появиться головная боль.

По ее словам, крепкий чай и кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией.

"Жирное мясо, копченые, маринованные изделия - все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность. Во все приема пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка", - заявила врач, передают РИА-Новости.

Что можно есть на завтрак:

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яйца,

творог,

индейка,

курица,

нежирная рыба,

овощи и фрукты.

Ранее американский врач Люсия Гарси утверждает, что многие не правильно едят огурцы. Хоть в огурцах 95% воды, но оставшиеся пять процентов - очень полезная, богатая витаминами, минералами клетчатка.

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