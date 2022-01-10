Какие продукты опасны для завтрака - врач дала ответ

Крепкий чай и кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией.
Завтрак для каждого человека неотъемлемая часть нашего рациона. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие завтраки относятся к числу самых вредных.
Нежелательно употреблять сладкое: торты, конфеты, пирожные. Эти продукты содержат большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются и вызывают всплеск глюкозы. В результате быстро возникает чувство голода, может появиться головная боль.
По ее словам, крепкий чай и кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией.
"Жирное мясо, копченые, маринованные изделия - все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность. Во все приема пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка", - заявила врач, передают РИА-Новости.
Что можно есть на завтрак:
яйца,
творог,
индейка,
курица,
нежирная рыба,
овощи и фрукты.
Ранее американский врач Люсия Гарси утверждает, что многие не правильно едят огурцы. Хоть в огурцах 95% воды, но оставшиеся пять процентов - очень полезная, богатая витаминами, минералами клетчатка.
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