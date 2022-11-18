Какие продукты нужно есть при гипертонии: меню на неделю

При гипертонии жирную пищу рекомендуют исключить из своего рациона и перейти на полезные продукты / 1zoom.ru

Диета при гипертонии – основной компонент для стабилизации повышенного артериального давления и восстановления нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Людям с гипертонической болезнью советуют исключить из своего дневного рациона целый список неполезных продуктов. Гипертоникам не рекомендуют употреблять сладости, сахар, жир животного происхождения, острый перец и спиртные напитки. Лучше всего перейти на здоровое питание, которое включает в себя овощи.

Что нельзя есть при гипертонии

Организм испытывает тяжесть при употреблении человеком в пищу некоторых продуктов. Поэтому, если у вас гипертония, их лучше убрать из своего меню ежедневного питания.

Консервация

Острый перец, консервация, копчености следует убрать из рациона, если у вас гипертония. То же самое относится и к консервированным соленым огурцам, помидорам, хрену и горчице.

Соль

Особенно нужно исключить соль. Соль влияет на вкусовые качества блюд, и чтобы не столкнуться с определенным дискомфортом, ее можно заменить лимонным соком, либо же пряностями.

Жиры животного происхождения

Жиры животного происхождения при гипертонии, такие как сало, жирные мясо и рыба, сливочное масло, молочные продукты (сливки, ряженка, топленое молоко, сыры, крема), также надо убрать из своего меню.

Продукты с быстрыми углеводами

Сладости и сахар, в том числе слоеное тесто, торты, пирожные с масляным кремом, какао, шоколад и сдобная выпечка, тоже не рекомендуются.

Спиртные напитки, крепкий кофе и чай

Советуют исключить все виды спиртных напитков, крепкий кофе и чай. Однако чай и кофе можно пить, если напитки в неконцентрированном виде.

Какие продукты быстро снижают давление

Человеку с повышенным давлением рекомендуют диету, которая предусматривает низкий уровень содержание жиров и холестерина. Продукты должны быть богатыми злаками, овощами и фруктами. Животные жиры лучше заменить на растительные. В приготовлении пищи желательно отдавать предпочтение отвариванию и запеканию.

Брокколи

Такая капуста содержи в себе вещества, способствующие снижению артериального давления. Но тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перед ее употреблением нужно поговорить со своим лечащим врачом, чтобы выяснить, можно ли есть брокколи.

Гранатовый сок

Сок из граната считается очень полезными, его рекомендуют пить для профилактики заболевания сердечно-сосудистой системы. Считается полезным и в борьбе с давлением. Советуют каждый день есть половинку граната, или полстакана разбавленного с водой в пропорции 1 к 1 гранатового сока.

Красная рыба

Деликатесная рыба семейства осетровых обладает омега-3 и жирами, которые не насыщенны жирными кислотами. Рыба должна быть свежая и запеченная в духовке, но не соленая.

Обезжиренные молочные продукты

Продукты из молока должны быть нежирными. Они являются ключевым источником кальция и магния для организма. Советуют обезжиренный творог и другие молочные продукты без жира.

Черная фасоль

В ней очень много магния. Он расширяет сосуды и способствует нормализации давления.

Каши

При гипертонии рекомендуют пшеничную, гречневую и ячневую каши

Нежирное мясо

Мясо должно быть диетическое и в отварном виде – говядина, индейка, курица. Можно есть крольчатину и телятину.

Диета при гипертонии: меню на неделю

Когда составляете диету, не забывайте о своих вкусовых предпочтениях. Разрешенных продуктов много, поэтому можно допускать варианты разных комбинаций. Есть примерное меню диеты при гипертонии на неделю.

Утро

250 г овсяной каши, которая была сварена на воде. К ней вполне подойдет салат из свежих яблока и моркови. Перекус – немного чернослива или грейпфрутового сока.

Обед

Овощной суп с кусочком запеченной морской рыбы. На перекус возьмите горсть грецких орехов.

Ужин

Ужин должен быть легким. К примеру, это 150 грамм творога и несколько крекеров.

В ежедневный рацион можно добавлять до 200 грамм нежирного мяса. Это курица, говядина, индейка.