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Какие продукты не нужно мыть: вы всегда мыли их бессмысленно

Елизавета Бельмас
28 июля 2023, 16:57 обновлено 28 июля, 17:06
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Узнайте, почему не надо мыть мясо перед приготовлением и чем это грозит человеку.
Какие продукты не нужно мыть
Какие продукты не нужно мыть / коллаж: Главред, фото: pexels

Мы давно привыкли к тому, что перед приготовлением продукты нужно мыть. Однако, как оказалось, требуют этого далеко не все продукты. О том, почему не надо мыть мясо и другие продукты - читайте далее.

Какие продукты не нужно мыть

Мало кто задумывался, почему не надо мыть мясо перед готовкой. На самом деле всё просто - большая температура приготовления способна убить все бактерии, которые мы так тщательно хотим отмыть перед готовкой. Помимо этого, промывание мяса перед его термической обработкой может привести к проблемам. Бактерии могут распространиться по другим поверхностям, например - разделочным доскам, после чего попасть на другие продукты, которые мыть вы уже не будете. Среди этих продуктов может оказаться и банальная зелень для салата.

Поэтому так важно, если вы всё же приняли решение помыть мясо - после этого помыть и все, что с ним соприкасалось.

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Почему нельзя мыть зелень

Да, зелень - тоже тот продукт, который не стоит мыть, хоть мы и привыкли это делать. Опытные повара утверждают, что мыть зелень не стоит потому, что это действие может значительно сохранить срок её хранения. Также с влажной зеленью блюдо может испортиться быстрее ожидаемого срока.

Для того, чтобы зелень была чистой, её достаточно слегка протереть влажным бумажным полотенцем.

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