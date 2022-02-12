Какие продукты могут помочь в похудении - ответ терапевта

Грамотный же рацион человека, который находится в состоянии диеты, должен и прямо-таки включать сложные углеводы, правильные жиры, белок и клетчатку.
Есть некоторое количество продуктов, которые могут поспособствовать похудению. Об этом кандидат медицинских наук и известный врач-терапевт Юлия Пигарева рассказала в комментарии агентству "Прайм".
По ее словам, улучшить жировой обмен и снизить массу тела помогут жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо. Однако употребление их в большом количестве, напротив, способствует набору веса, предупредила медик.
Пигарева также добавила, что кофе, ананасы и зеленый чай, которые считаются в среде общественности продуктами, способствующими похудению, таковыми на самом деле не являются. Грамотный же рацион человека на диете должен включать сложные углеводы, правильные жиры, белок и клетчатку, подытожила медик.
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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.
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