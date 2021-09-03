Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

Если цель человека — быстрый набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта, говорит эндокринолог Татьяна Бочарова
Есть как минимум три продукта, которые лучше всего помогают наращивать мышечную массу. Об этом заявила известный эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова, сообщает РИА Новости.
"Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ", − сказал он.
Первый продукт, по мнению Татьяны Бочаровой, говядина − она содержит 22 грамма белка, а также креатин. Данная аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость. Как самостоятельную добавку креатин используют профессиональные бодибилдеры.
Второй — куриная грудка, в которой около 110 калорий на 100 граммов продукта и при этом содержание белка равно 23 граммам. Куриное мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B, кроме того, в отварном виде оно полезно даже при проблемах с пищеварением.
Третий — яйца: в них 13 граммов белка, цинк, который помогает мышцам расти. И аминокислота лейцин − она снижает скорость распада белка.
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Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.
И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.