УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие продукты лучше всего не покупать в супермаркете - комментарий нутрициолога

12 января 2022, 03:04
Прослушать новость
Остановить

В первую очередь, известный специалист-нутрициолог Анна Дробышева обратила внимание людей на пастеризованное молоко и рафинированные масла.

Супермаркет
Какие продукты лучше всего не покупать в супермаркете - комментарий нутрициолога/ Flickr/ Bianca Fontana

Далеко не все продукты питания, которые можно приобрести в супермаркете, безопасны для здоровья. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный нутрициолог Анна Дробышева.

В первую очередь, специалист обратила внимание на пастеризованное молоко и рафинированные масла.

"Пастеризованное молоко. Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы. Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу", — отметила Дробышева.

Кроме того, нутрициолог не рекомендует приобретать сладкие йогурты, ведь их чрезмерное употребление может привести к ожирению и диабету, а также каши быстрого приготовления, в которых отсутствует клетчатка.

"Сладкие йогурты. По рекомендациям ВОЗ, безопасной для здоровья суточной нормой сахара являются 25 граммов. Сладкий йогурт содержит 19 граммов сахара. Употребление подобных продуктов ведет к диабету и ожирению. Крупы быстрого приготовления. Клетчатка, которая очищает организм от вредных веществ, отсутствует в таких крупах. Они повышают аппетит, наносят вред органам и сосудам, ускоряют старение кожи", — предупредила Дробышева.

Читайте такжеКуриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

Напомним, ранее сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Олльга Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

viber
супермаркет цены на продукты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышГороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрыш 80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвации80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвации В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всехВ моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всех "Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли"Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли Без каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответБез каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответ
18:16

Мощное укрепление НАТО в Европе и атака РФ на Украину: Альянс предупредил Москву об ответном ударе

18:09

В Украине подняли зарплаты медикам: когда будут выплачивать по 20 тысячВидео

18:07

Лунный календарь стрижек на февраль 2022: самые удачные дни для новой прически и окрашиванияВидео

17:49

Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецептВидео

17:44

Как Алла Пугачева выглядит в повседневной жизни - показывает Максим ГалкинВидео

Реклама
17:35

Цены на продукты могут вырасти еще на 20% – советник ЗеленскогоВидео

17:17

Украина в НАТО и вывод войск из Грузии с Молдовой: Альянс объявил России резкие условия Запада

16:33

"Большая стройка" Зеленского берется за развитие кардиоцентра в Черкассах

16:32

На Волыни 13-летний мальчик погиб из-за баловства на льду

16:03

Летел пьяным и курил в самолете: украинка на рейсе из Египта в Харьков жестко проучила пассажираВидео

15:55

В Украину привезли смертельно опасные орехи из ТурцииВидео

15:54

Хотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парняВидео

15:31

Вступление Украины в НАТО не обсуждается - представитель правительства ФРГВидео

15:30

Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

15:08

Порошенко хотят доставить в суд принудительно – уже есть решение о задержанииВидео

14:57

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

14:49

"Дети такое не едят": украинцы массово раскритиковали новое школьное меню от КлопотенкоВидео

14:48

При обмене валют семья киевлян лишилась 1,3 миллиона и желанной квартирыВидео

14:42

Цены на гречку, яйца, муку и сахар – под контролем государства: опубликовано решение КабминаВидео

14:39

В ВОЗ заявили, что три категории людей находятся в группе риска из-за ОмикронаВидео

Реклама
14:29

У Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга - актер питается через трубку в желудке

14:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

14:03

Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

14:00

Беднеем с каждым годом: как доходы украинцев отстают от инфляцииВидео

13:57

Почему Сухой порт "Евротерминала" - номер один в Украине? новости компании

13:48

Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, как выглядела в 12 лет до титулов и популярности

13:43

В Луганской области на средства международных инвесторов начнут "Большую стройку" почти 200 км дорог

13:32

Штраф до 1 700 гривен: украинцам придется платить за неубранный снегВидео

13:15

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

13:10

Девочка плакала от боли, а в школе не оказали помощь: скандал в Одесской области получил продолжениеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

12:57

Сеть покорила овчарка пограничников, мощно лающая в ответ на "Слава Украине"

12:51

Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала фанатов

12:39

Травили лекарствами и убивали: в Харькове разоблачили банду "черных риелторов"

12:34

Выгорел полностью: в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирамиФото

12:28

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

12:13

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

11:51

Смертельное ДТП под Харьковом: погибли три человека, двух детей госпитализировали

11:37

"Доходило до реанимации": жена Виктора Павлика рассказала об алкоголизме и долгах певца

11:37

100 тысяч войск РФ у границ Украины и гибридный сценарий: США раскрыли планы Москвы против КиеваВидео

Реклама
11:30

Ксения Мишина раскрыла подробности об отце ее 9-летнего сына ПлатонаВидео

11:28

Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

11:26

Роман Цимбалюк. Главный итог переговоров Россия-США по УкраинеВидеоблоги

11:25

"Я одна в семье работаю - а присылают астрономические суммы": в Николаеве возмутились платежками за отопление

11:21

Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

10:20

Чем может быть опасна для здоровья зубная паста - комментарий ученых

10:13

"Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли

10:01

Десяток уже 45 гривен: когда закончится сумасшедший рост цен на яйца в УкраинеВидео

09:36

Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

09:10

Украину накрывает новая волна коронавируса - НАНВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять