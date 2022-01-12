Какие продукты лучше всего не покупать в супермаркете - комментарий нутрициолога/ Flickr/ Bianca Fontana

Далеко не все продукты питания, которые можно приобрести в супермаркете, безопасны для здоровья. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный нутрициолог Анна Дробышева.

В первую очередь, специалист обратила внимание на пастеризованное молоко и рафинированные масла.

"Пастеризованное молоко. Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы. Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу", — отметила Дробышева.

Кроме того, нутрициолог не рекомендует приобретать сладкие йогурты, ведь их чрезмерное употребление может привести к ожирению и диабету, а также каши быстрого приготовления, в которых отсутствует клетчатка.

"Сладкие йогурты. По рекомендациям ВОЗ, безопасной для здоровья суточной нормой сахара являются 25 граммов. Сладкий йогурт содержит 19 граммов сахара. Употребление подобных продуктов ведет к диабету и ожирению. Крупы быстрого приготовления. Клетчатка, которая очищает организм от вредных веществ, отсутствует в таких крупах. Они повышают аппетит, наносят вред органам и сосудам, ускоряют старение кожи", — предупредила Дробышева.

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