Какие продукты лучше всего есть от простуды и вирусов - комментарий терапевта

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Употребление некоторых видов рыбы, а также отдельных кисломолочных продуктов, в заметном масштабе снижают риск простуды в зимний период. Об этом заявила врач-терапевт Фаллахи Нуржахан в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, в холодные дни организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба − лосось, нерка, тунец, сардин.

"Кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями. Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков. Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета", — сообщила Нуржахан.

Она особо отметила, что также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов.

"Чем лучше вы продумаете и разнообразите свой рацион, тем меньше будет вероятность простудных заболеваний в холодный сезон", — подытожила Нуржахан.

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Напомним, ранее врач-онколог Елена Смирнова заявила, что некоторым людям от употребления молока стоит отказаться. По ее словам, причин для исключения молока из рациона может быть две: лактазная недостаточность и аллергия на белок молока.

Ученые заявили, что высокое содержание жиров и гормонов в молоке и молочных продуктах может способствовать возникновению определенных видов рака, таких как рак груди или рак простаты.