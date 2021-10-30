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Какие продукты есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми: звездная тренер поделилась секретами

30 октября 2021, 03:50

Что бы такого съесть, чтобы волосы были красивыми?

волосы, девушка
Секретный рацион для здоровых волос / Фото Pixabay

Звездная фитнес-тренер Анита Луценко в своем инста-блоге, где у нее более 1 миллиона подписчиков, делится не только действенными фитнес-советами, но и секретами красоты. На этот раз эксперт рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы иметь роскошные волосы.

Анита Луценко знает, что между питанием и здоровьем волос существует прямая связь. Поэтому она рассекретила, чем можно разбавить свой рацион и в результате улучшить состояние прядей.

Какие продукты есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми

В инстаграм-сообщении Анита Луценко опубликовала список продуктов, которые должны быть в рационе каждой девушки, "чтобы волосы прекрасно колосились, были блестящими и не выпадали".

  • Достаточное количество белка – мясо, рыба, яйца, курятина, индюшатина, сыр, морепродукты.
  • Красное мясо 1 – 2 раза в неделю служит идеальным источником железа.
  • Витамин C для лучшего усвоения железа – перец, брокколи, цитрусовые, киви, зелень, капуста.
  • Здоровые жиры в рационе – масло, сметана, орехи, семена, авокадо.

Анита также отметила, что питание должно быть разнообразным – таким образом, организм сможет получить максимум витаминов и минералов.

Что касается потребления кофе, то звездная тренер рекомендует его ограничить: "Не стоит выпивать по 10 чашек чая и кофе в день. Это препятствует усвоению витаминов и минералов".

Анита Луценко
Волосы и питание / Фото из инстаграма Аниты Луценко

Каждая девушка мечтает не мыть голову каждый день, а хотя бы два раза в неделю. О том, почему сильно жирнятся волосы, рассказывает трихолог Екатерина Козловская.

viber
волосы продукты питания Анита Луценко
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