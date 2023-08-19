Какие привычки у миллионеров: 5 простых шагов на пути к богатству

Миллионеры могут долгое время отказывать себе в удовольствиях.

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У миллионеров есть свои привычки / Коллаж Главред, Фото Pixabay

Вы когда-нибудь задумывались, что помогает миллионерам оставаться сосредоточенными и добиваться лучших результатов? Оказывается, что все начинается с привития хороших привычек в повседневной жизни.

От раннего пробуждения и разделения своего дня на периоды времени, чтобы оставаться максимально продуктивным, до упражнений и здорового питания — эти простые процедуры миллионеров, таких как Билл Гейтс, Илон Маск и Опра Уинфри, могут помочь вам достичь вершины успеха и стать похожими на них.

Итак, какие привычки у богатых людей?

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1. Они заядлые читатели

Президент Гарри Трумэн однажды сказал: "Не все читатели — лидеры, но все лидеры — читатели". Какое хобби у богатых людей? Одна из причин, по которой миллионеры становятся миллионерами, заключается в их постоянном желании учиться. Для них книги и биографии лидеров гораздо важнее, чем последние реалити-шоу или те, кого выгнали с очередного шоу. Когда у них есть свободное время, они используют его с умом — для чтения.

2. Они понимают отсроченное удовлетворение

Миллионеры проводят большую часть своей жизни, жертвуя временными удовольствиями ради долгосрочного успеха. У них нет проблем с покупкой старой подержанной машины, проживанием в скромном районе и ношением недорогой одежды. Они не заботятся о том, чтобы не отставать от более успешного соседа.

Эти решения позволяют им делать такие вещи, как откладывать на пенсию и университет, а также накапливать большой первоначальный взнос на дом своей мечты. Они понимают, что мгновенное удовлетворение — это весело, но отсроченное удовольствие гораздо лучше. Сегодняшние жертвы настраивают их на завтрашний успех.

3. Они избегают долгов

Один из самых больших мифов заключается в том, что средние миллионеры рассматривают "долг как инструмент". Не правда. Если они хотят что-то, что они не могут себе позволить, они откладывают деньги и платят за это позже.

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Платежи за автомобиль, студенческие кредиты, планы финансирования наличными — это просто не входит в их словарный запас. Вот почему они выигрывают деньгами. Они ничего не должны банку, поэтому каждый доллар, который они зарабатывают, остается с ними, чтобы тратить, сохранять и отдавать!

Долг — самое большое препятствие на пути к богатству. Мы говорим это всем. Вам нужно избегать его, как чумы.

4. Они верят в бюджет

Ваш бюджет — это ваш план. И вы не можете построить состояние в миллион долларов без плана. Успех — это не случайность. Вы отвечаете за собственное накопление богатства.

Вы не можете построить состояние в миллион долларов без плана.

Точно так же, как вы строите дом, начиная с фундамента, вы строите богатство, начиная с основ составления бюджета. И тогда вы продолжаете следовать за ними. Когда вы зарабатываете много денег, вы не перестаете ими управлять, верно?

Что делают богатые люди каждый день? Среднестатистические миллионеры имеют привычку составлять бюджет каждый месяц. Они знают, что приходит и что уходит с их банковских счетов. Если вы помните только одну вещь, она должна быть следующей: составление бюджета — это ключ к победе с деньгами.

5. Они дают

Конечно, некоторые богатые люди могут быть эгоистичными — как и все остальные. Но миллионеры, живущие дальше по улице, о богатстве которых вы даже не подозреваете, — одни из самых щедрых людей, которых вы когда-либо встречали. Они много работают, экономят и уважают способность других делать то же самое.

Будь то десятина в церкви, пожертвование на благотворительность или просто пожертвование друзьям и семье, эти люди щедры духом. Они понимают, что самое важное, что вы можете сделать с богатством, — это помочь другим.

Именно поэтому они продолжают наращивать свое богатство. Они понимают, что не смогут взять его с собой, когда умрут. Вместо того, чтобы тратить все на новейшие игрушки, они предпочитают оставить наследие людям, которые для них значат больше всего.

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