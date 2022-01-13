УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие привычки несут опасность в дом и беду

13 января 2022, 21:55

Чтобы в доме была гармония и уют, не стоит совершать такие поступки.

дом
Опасные приметы в доме / pixabay

У каждого человека есть своя энергетика, которая может в миг разрушиться. Специалисты назвали несколько привычек и вещей предвещающих опасность.

Если в ваш дом случайно залетела птица, то стоит ждать беды. Но выгонять ее категорически нельзя. Стоит открыть окна и подождать, когда она покинет дом.

Чтобы не потерять всю удачу, не стоит выбрасывать вещи умершего родственника до похорон. Иначе можно привлечь опасность.

Нельзя допускать, чтобы в вашем доме остановились часы. Лучше заранее поменять батарейки или выбросить неисправные. В противном случаи дом ждет беда, которая связанна с финансовыми тратами. По поверьям, они предупреждают о приближающейся опасности и даже смерти.

Не принимайте в подарок ножи и ножницы. Если вам решили преподнести такой презент, лучше дайте пару купюр за него, таким образом вы "купите" и конфликты и ссоры в дом не проникнут.

Реклама

Если вам утром повстречалась ворона, которая сильно каркала, ждите неудач. Это привычка, которая может навлечь проблемы со здоровьем.

Вы привыкли выбрасывать мусор вместе с хлебом? Этого делать нельзя, говорят эксперты. Хлеб стоить поломать и отдать птицам. Такая привычка принесет вам финансы, а выброшенный хлеб только проблемы.

Привычка одевать вещи наизнанку и торопиться может вам принести ссоры. По словам специалистов, нужно приколоть счастливую булавку, тогда негатив обойдет вас стороной.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Спасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растенийСпасет даже самый чахлый цветок: как применять борную кислоту для комнатных растений Гороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрышГороскоп на сегодня, 11 января 2022: Девам – зависть, Весам – сплетни, Водолеям – выигрыш Проблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце январяПроблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце января Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаЛюбовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайна Что нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатствоЧто нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатство
22:25

В Днепре в детском саду зафиксировали вспышку неизвестного вируса

22:08

Глава Пентагона пообщался с министром обороны Украины и заверил в поддержкеВидео

21:55

Какие привычки несут опасность в дом и бедуВидео

21:54

Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога

21:26

В Харькове медики спасали малышку, которая наглоталась магнитов

Реклама
21:18

В каком случае пальмовое масло безвредно - ответ нутрициолога

21:03

В Украине расширили список запрещенных для курения местВидео

20:58

Может ли мед убирать риск воспалений - комментарий эксперта

20:41

В Украине ударит крепкий мороз и налетит снегопадВидео

20:40

США предупредили об эскалации в отношениях с РоссиейВидео

20:37

Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022Видео

20:19

В Украину массово продают ядовитую посуду из ШвецииВидео

20:08

В Минздраве поведали, кто чаще всего умирает от коронавирусаВидео

19:57

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

19:47

Сбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиакаВидео

19:41

Звезда сериала Крепостная пыталась покончить с собой

19:27

Защитил женщину и погиб после избиения: в Кременчуге поступок мужчины завершился трагедией

19:26

Почему снизилась эффективность COVID-вакцин и когда удастся преодолеть вирус - ответ врачаВидео

19:24

Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

19:01

Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до веснымнение

Реклама
18:52

Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

18:49

Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

18:43

"Новая волна коронавируса будет самой опасной": врач рассказал об особенности Омикрона в Украине

18:27

ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины

18:23

"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

18:12

Апокалипсис производства - крах потребительского рынка актуально

18:01

Катя Осадчая и Юрий Горбунов планируют завести дочь - шоумен подтвердил слухи

17:54

В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится для украинцевВидео

17:51

Впервые за последние 10 лет: украинский спутник "СИЧ-2-30" запустили в космос на ракете Илона МаскаВидео

17:34

Украина и Запад запустили план по борьбе с Россией: в МИД призвали Москву освободить Крым и ДонбассВидео

17:22

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

17:04

"Небогатых - защитим": в Офисе президента спрогнозировали подорожание продуктов до конца года

16:57

"Большая стройка" открыла движение по бетонному обходу Решетиловки на трассе Н-31

16:55

На обед - 7 литров борща: супруги на Львовщине воспитывают 16 детей

16:37

Полки падают на головы: украинцы показали "новый сервис" от УкрзализныциВидео

16:37

Какие продукты лучше всего есть от простуды и вирусов - комментарий терапевта

16:31

Александр Щуцкий досье

16:29

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

16:10

Сеть порвало видео из Закарпатья: свинья сбежала из прицепа прямо во время движенияВидео

15:55

Отвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениямиВидео

Реклама
15:42

Из желудка 6-летнего ребенка достали 32 магнитных шарика: в "Охматдете" говорят, что это рекордВидео

15:32

Температура под -30°: Украину накрыли лютые морозыВидео

15:21

Умер Народный артист Украины актер Евгений Федорченко

15:15

150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясоВидео

15:11

По программе Зеленского сделали еще одну трассу "Малого карпатского круга" – от Долины до Хуста

14:50

В ЕС поставили условие России: запуск СП-2 зависит от ситуации вокруг УкраиныВидео

14:48

Во Львове ребенок год пролежал в коме и очнулся на Рождество

14:47

Как сейчас выглядит пижон-красавчик из сериалов Не родись красивой и Бедная Настя Петр Красилов

14:31

Угроза удара России с моря и высадка десанта: в ВМС назвали сценарий военного вторжения в УкраинуВидео

14:20

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять