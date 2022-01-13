Какие привычки несут опасность в дом и беду

Опасные приметы в доме / pixabay

У каждого человека есть своя энергетика, которая может в миг разрушиться. Специалисты назвали несколько привычек и вещей предвещающих опасность.

Если в ваш дом случайно залетела птица, то стоит ждать беды. Но выгонять ее категорически нельзя. Стоит открыть окна и подождать, когда она покинет дом.

Чтобы не потерять всю удачу, не стоит выбрасывать вещи умершего родственника до похорон. Иначе можно привлечь опасность.

Нельзя допускать, чтобы в вашем доме остановились часы. Лучше заранее поменять батарейки или выбросить неисправные. В противном случаи дом ждет беда, которая связанна с финансовыми тратами. По поверьям, они предупреждают о приближающейся опасности и даже смерти.

Не принимайте в подарок ножи и ножницы. Если вам решили преподнести такой презент, лучше дайте пару купюр за него, таким образом вы "купите" и конфликты и ссоры в дом не проникнут.

Реклама

Если вам утром повстречалась ворона, которая сильно каркала, ждите неудач. Это привычка, которая может навлечь проблемы со здоровьем.

Вы привыкли выбрасывать мусор вместе с хлебом? Этого делать нельзя, говорят эксперты. Хлеб стоить поломать и отдать птицам. Такая привычка принесет вам финансы, а выброшенный хлеб только проблемы.

Привычка одевать вещи наизнанку и торопиться может вам принести ссоры. По словам специалистов, нужно приколоть счастливую булавку, тогда негатив обойдет вас стороной.

Читайте также: