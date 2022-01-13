Какие привычки несут опасность в дом и беду

Чтобы в доме была гармония и уют, не стоит совершать такие поступки.
У каждого человека есть своя энергетика, которая может в миг разрушиться. Специалисты назвали несколько привычек и вещей предвещающих опасность.
Если в ваш дом случайно залетела птица, то стоит ждать беды. Но выгонять ее категорически нельзя. Стоит открыть окна и подождать, когда она покинет дом.
Чтобы не потерять всю удачу, не стоит выбрасывать вещи умершего родственника до похорон. Иначе можно привлечь опасность.
Нельзя допускать, чтобы в вашем доме остановились часы. Лучше заранее поменять батарейки или выбросить неисправные. В противном случаи дом ждет беда, которая связанна с финансовыми тратами. По поверьям, они предупреждают о приближающейся опасности и даже смерти.
Не принимайте в подарок ножи и ножницы. Если вам решили преподнести такой презент, лучше дайте пару купюр за него, таким образом вы "купите" и конфликты и ссоры в дом не проникнут.
Если вам утром повстречалась ворона, которая сильно каркала, ждите неудач. Это привычка, которая может навлечь проблемы со здоровьем.
Вы привыкли выбрасывать мусор вместе с хлебом? Этого делать нельзя, говорят эксперты. Хлеб стоить поломать и отдать птицам. Такая привычка принесет вам финансы, а выброшенный хлеб только проблемы.
Привычка одевать вещи наизнанку и торопиться может вам принести ссоры. По словам специалистов, нужно приколоть счастливую булавку, тогда негатив обойдет вас стороной.
Читайте также:
- Какие привычки приносят бедность и разочарования
- Какие привычки предвещают успех и богатство в доме
- Что нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатство