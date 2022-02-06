Какие привычки крадут счастье в доме и финансовый достаток

Как привлечь деньги в дом / pixabay

Каждый мечтает быть финансово независимым и успешным. Однако не все знают, что наши привычки и мысли могут нам в этом мешать.

Специалисты говорят, что некоторые вещи мы делаем каждый день, и даже не задумываемся что вредим своему счастью. Эти приметы помогут вам избавиться от безденежья, и стать немного счастливее.

Кухонный стол в доме не должен стоять пустой. Всегда должен быть убран и накрыт красивой, чистой скатертью. Под салфетку стоит положить немного счастливых купюр. После ухода гостей, скатерть обязательно нужно вытряхнуть и простирать.

Привычка убирать в доме вечером вредит вашему счастью. По словам экспертов, наводить порядки стоит до 14:00.

Если вы имеете долги, с которыми хотите распрощаться, то следует знать, что отдавать деньги стоит правой рукой. Брать в долг деньги только левой. А все финансовые манипуляции стоит проводить только утром.

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Чтобы в вашем кошельке всегда были деньги, нельзя их мять. Кроме того, стоит найти красивый лист осины и положить в качестве оберега.

В воскресенье стоит подавать милостыню нуждающимся. Это хороший знак, который привлечет в вашу жизнь богатство.

Никогда не тратьте вашу зарплату в первый день получения. Это очень плохая привычка, которая предвещает большие потери. Стоит принести деньги в дом и положить на подоконник. Пусть деньги всю ночь пролежат дома. Такой ритуал поможет привлечь финансовую энергию вашему жилищу.

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