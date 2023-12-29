Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушку

"Чем может быть вызвана низкая самооценка?" ‒ рано или поздно, но многие люди задают себе этот вопрос. Главред помогает на него ответить.

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Чем может быть вызвана низкая самооценка? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сперва нужно разобраться в самом термине "низкая самооценка".

Что такое заниженная самооценка?

Заниженная самооценка - это негативное восприятие себя, своих возможностей и достижений.

Она может проявляться в различных формах, таких как:

Неуверенность в себе;

Страх неудачи; Чувство вины;

Чувство неполноценности.

Постоянные сравнения себя с другими

Привычки, которые приводят к заниженной самооценке

Причины заниженной самооценки могут быть разными. Это может быть связано с:

Негативными жизненными событиями, такими как травма, насилие или пренебрежение;

Нереалистичными ожиданиями родителей или учителей;

Сравнением себя с другими;

Неумением принимать свои недостатки.

Некоторые привычки могут способствовать развитию заниженной самооценки. Вот некоторые из них:

Постоянное сравнение себя с другими. Сравнение себя с другими может быть очень деструктивным. Оно может привести к тому, что мы будем фокусироваться на своих недостатках и недооценивать свои достижения.

Поиск одобрения со стороны других. Когда мы постоянно нуждаемся в одобрении со стороны других, мы становимся зависимыми от их мнения. Это может привести к тому, что мы будем чувствовать себя некомфортно, когда не получаем одобрения.

Привычка постоянно сомневаться. Когда мы постоянно сомневаемся в себе и своих возможностях, это может привести к тому, что мы будем избегать новых вызовов и возможностей.

Обвинение в неудачах. Когда мы не достигаем своих целей, мы часто обвиняем в этом себя. Это может привести к тому, что мы будем чувствовать себя беспомощными и неудачниками.

Вот несколько советов, которые могут помочь повысить самооценку:

Сфокусируйтесь на своих сильных сторонах. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, сфокусируйтесь на своих собственных достоинствах и достижениях.

Научитесь принимать свои недостатки. У каждого есть недостатки. Важно научиться принимать их и не позволять им определять нашу самооценку.

Научитесь ставить реалистичные цели. Если вы ставите перед собой слишком высокие цели, вы, скорее всего, потерпите неудачу. Это может еще больше понизить вашу самооценку.

Научитесь справляться с неудачами. Когда вы не достигаете своих целей, важно научиться справляться с неудачами. Не обвиняйте себя и не отчаивайтесь. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои результаты в следующий раз.

Если вы чувствуете, что ваша самооценка слишком низкая, обратитесь за помощью к психологу. Он поможет вам разобраться в причинах заниженной самооценки и разработать план ее повышения.

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