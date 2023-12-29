УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушку

Дмитрий Видоменко
29 декабря 2023, 15:59
"Чем может быть вызвана низкая самооценка?" ‒ рано или поздно, но многие люди задают себе этот вопрос. Главред помогает на него ответить.
Самооценка
Чем может быть вызвана низкая самооценка? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Сперва нужно разобраться в самом термине "низкая самооценка".

Что такое заниженная самооценка?

Заниженная самооценка - это негативное восприятие себя, своих возможностей и достижений.

Она может проявляться в различных формах, таких как:

  • Неуверенность в себе;
  • Страх неудачи; Чувство вины;
  • Чувство неполноценности.
  • Постоянные сравнения себя с другими

Привычки, которые приводят к заниженной самооценке

Причины заниженной самооценки могут быть разными. Это может быть связано с:

  • Негативными жизненными событиями, такими как травма, насилие или пренебрежение;
  • Нереалистичными ожиданиями родителей или учителей;
  • Сравнением себя с другими;
  • Неумением принимать свои недостатки.

Некоторые привычки могут способствовать развитию заниженной самооценки. Вот некоторые из них:

Постоянное сравнение себя с другими. Сравнение себя с другими может быть очень деструктивным. Оно может привести к тому, что мы будем фокусироваться на своих недостатках и недооценивать свои достижения.

Поиск одобрения со стороны других. Когда мы постоянно нуждаемся в одобрении со стороны других, мы становимся зависимыми от их мнения. Это может привести к тому, что мы будем чувствовать себя некомфортно, когда не получаем одобрения.

Привычка постоянно сомневаться. Когда мы постоянно сомневаемся в себе и своих возможностях, это может привести к тому, что мы будем избегать новых вызовов и возможностей.

Обвинение в неудачах. Когда мы не достигаем своих целей, мы часто обвиняем в этом себя. Это может привести к тому, что мы будем чувствовать себя беспомощными и неудачниками.

Самооценка

Вот несколько советов, которые могут помочь повысить самооценку:

Сфокусируйтесь на своих сильных сторонах. Вместо того чтобы сравнивать себя с другими, сфокусируйтесь на своих собственных достоинствах и достижениях.

Научитесь принимать свои недостатки. У каждого есть недостатки. Важно научиться принимать их и не позволять им определять нашу самооценку.

Научитесь ставить реалистичные цели. Если вы ставите перед собой слишком высокие цели, вы, скорее всего, потерпите неудачу. Это может еще больше понизить вашу самооценку.

Научитесь справляться с неудачами. Когда вы не достигаете своих целей, важно научиться справляться с неудачами. Не обвиняйте себя и не отчаивайтесь. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои результаты в следующий раз.

Если вы чувствуете, что ваша самооценка слишком низкая, обратитесь за помощью к психологу. Он поможет вам разобраться в причинах заниженной самооценки и разработать план ее повышения.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
психология интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:48 Мир
"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

17:05 Украина
У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

16:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

17:05

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
16:51

Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

16:48

Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу

16:42

Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

16:34

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

Реклама
16:27

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

Реклама
14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

Реклама
11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять