УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 октября 2022, 05:10

Омолаживающие стрижки никогда не выглядят слишком сложно, и если вы тратите на свою прическу слишком много времени, то есть повод задуматься.

Прически, которые старит женщину после 40 лет
Прически, которые старят женщину после 40 лет / Instagram

Удачная стрижка может не просто изменить образ, но и визуально омолодить женщину. Особенно важно подобрать правильную стрижку тем, кто переступил порог в 40 лет - именно в этот период начинается первая отчаянная борьба между молодостью и элегантным возрастом.

Но на каждую потрясающую стрижку, которая дарит волосам колоссальный объем, подчеркивает глаза, скрывает морщины и освежает возраст, всегда находятся коварные варианты, которые молниеносно заставляют чувствовать себя некомфортно и выглядеть старше.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие прически старят женщину после 40 лет - эти 7 популярных женских стрижек должны стать табу для всех, кто следит за своей внешностью и не собирается легко проигрывать схватку с возрастом.

Итак, какие прически не рекомендуется женщинам после 40 лет - 7 неудачных вариантов

1. Прически в стиле пин-ап добавляют возраст

Если вы не собираетесь на ретро-вечеринку, то забудьте в повседневной жизни о завораживающих кудрях в стиле пин-ап - со стороны будет казаться, будто вы никак не выберетесь из прошлого. Да, образ выглядит соблазнительно, но в то же время визуально вы точно добавите себе лишних 10 лет.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

2. Короткая стрижка пикси делает старше

Никто не спорит с тем, что женская короткая стрижка пикси 2022 - великолепная и необыкновенная. Но у нее есть один недостаток - она сильно притягивает взгляды к каждой морщинке на вашем лице и к каждой линии. Вовсе не случайно на пикси останавливают свой выбор девушки, которые специально хотят казаться старше.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

3. Прическа с начесом - уже в прошлом

Если в попытке добавить волосам объема вы делаете мини-начес в стиле нулевых, то даже не сомневайтесь — несколько лишних лет вы себе добавили. Этот фокус формально устарел, более того, он превращает лоб и глаза в магнит для всех вокруг.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

4. Маленькая челка добавляет лишних лет

Если вам уже не 20 лет, то никогда не стригите короткую челку, ведь такая изюминка в образе дико старит лицо. Дело в том, что линия челки автоматически подчеркивает первые морщины, которые уже красуются на вашем лбу. Конечно, все мы становимся с возрастом старше и это вполне естественно, но короткая челка после 40 лет будто подчеркивает, что вы из кожи вон лезете, чтобы казаться моложе.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

5. Короткое каре с челкой старит

Как бы эта прическа элегантно и изысканно не выглядела, но на практике дуэт короткой стрижки и челки вредит многим женщинам после 40 лет. Проблема в том, что челка притягивает взгляды к вашим глазам, а прямая, словно под линейку, линия среза - к подбородку. А глаза и подбородок - те части лица, на которых возраст оставляет отпечатки в первую очередь.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

6. Забудьте о длинных прямых волосах

Многие женщины ассоциируют длинные волосы с молодостью. Но ничто так не старит, как длинные и прямые волосы. Прямые волосы выдвигают лицо вперед, таким образом в центре внимания оказываются все те маленькие морщинки, которые хочется скрыть. Кроме того, прямые волосы визуально выглядят менее объемными, и появляется ощущение потери объема - а это характерно для процесса старения.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

7. Прическа "ракушка" заставляет выглядеть старше

Омолаживающие стрижки никогда не выглядят слишком сложно, поэтому если вы тратите на свою прическу слишком много времени, то есть повод задуматься над тем, насколько она вам подходит. Вы можете сделать на свадьбу или какое-то важное мероприятие эффектную прическу "ракушка", но в повседневной жизни она сразу добавляет вам 5, а то и целых 10 лишних лет.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет
Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

Вам может быть интересно:

омоложение новости моды стрижка пикси каре с челкой женские стрижки
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:40

Путин уже потерял власть, за Кремль бьются группы Патрушева и Пригожина-Кадырова – эксперт

05:10

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

04:30

Будет ли революция в РФ: дипломат объяснил, восстанут ли россияне после гибели "чмобиков"Видео

04:02

"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

03:40

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октябряВидео

Реклама
03:20

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:07

Деми Роуз в прозрачном платье изобразила развратную русалку на носу лодки

02:45

"Засовывали в нас пальцы": известная голливудская дива пожаловалась на домогательства в школе

02:15

Был пик их возможность: эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по УкраинеВидео

01:43

Путин бросает в топку войны все, но его режим уже трещит по швам - ОгрызкоВидео

00:51

Дамы, берегитесь: украинские военные снялись топлес, чтобы помочь ВСУ

00:51

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

00:26

"Ты что, не видишь, что происходит": российский продюсер рассказал, почему не выступает Ротару

00:19

Армия Украины освобождает Херсонщину: под контроль Киева вернули уже 75 населенных пунктовВидео

12 октября, среда
23:22

Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружиеВидео

23:12

Виталий Портников. Байден советует Путину закрыть хлебалоВидеоблоги

23:03

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россиянеВидео

22:10

Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФВидео

21:57

Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств

21:55

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

Реклама
20:50

Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

20:45

Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

20:40

Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBCВидео

20:29

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробностиВидео

20:19

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

20:09

Какие 5 имен приносят бедность и проблемы с деньгамиВидео

20:02

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

19:45

Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине

19:37

Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

19:26

Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из БеларусиВидео

19:22

У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войнымнение

19:00

ВСУ "откобзонят" еще больше россиян: Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ

18:50

Высокие отношения: Дмитрий Монатик рассказал, как жена выбирала подарки для его подружек

18:42

Стоит копейки, а пользы на миллион: как используют хозяйственное мыло

18:35

Канада выделяет Украине 47 млн долларов: на что потратят деньгиВидео

18:00

Притула отправил пристыженному Илону Маску книгу по истории УкраиныВидео

17:59

Байден жестко ответил на ядерные угрозы Путина и ракетные удары по УкраинеВидео

17:45

Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатораВидео

17:39

В столице откроются Аллеи памяти защитников УкраиныВидео новости компании

17:10

"Кошмар, это что за чудище": Киркоров сменил имидж и шокировал всехВидео

Реклама
17:04

Александр Педан показал редкое фото своей "гранатовой" жены

16:55

"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

16:48

Командир бросил и убежал: "чмобик" сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФВидео

16:45

"Старый людоед!": Тина Кароль разнесла Путина проклятиями

16:43

Начинается кровавый период: Украину ждут массовые разрушения и бедствия - гороскопВидео

16:23

Рамштайн-6: ВСУ изменили динамику войны, помощь Украине усилится - ПентагонВидео

16:09

"Путина хотят сделать козлом отпущения": дипломат рассказал о переговорах приближенных диктатора с ЗападомВидео

16:07

"Перестаньте постить Земфиру": Осадчая осадила украинцев в поисках "хороших русских"

16:01

Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

15:56

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять