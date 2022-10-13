Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

Прически, которые старят женщину после 40 лет / Instagram

Удачная стрижка может не просто изменить образ, но и визуально омолодить женщину. Особенно важно подобрать правильную стрижку тем, кто переступил порог в 40 лет - именно в этот период начинается первая отчаянная борьба между молодостью и элегантным возрастом.

Но на каждую потрясающую стрижку, которая дарит волосам колоссальный объем, подчеркивает глаза, скрывает морщины и освежает возраст, всегда находятся коварные варианты, которые молниеносно заставляют чувствовать себя некомфортно и выглядеть старше.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие прически старят женщину после 40 лет - эти 7 популярных женских стрижек должны стать табу для всех, кто следит за своей внешностью и не собирается легко проигрывать схватку с возрастом.

Итак, какие прически не рекомендуется женщинам после 40 лет - 7 неудачных вариантов

1. Прически в стиле пин-ап добавляют возраст

Если вы не собираетесь на ретро-вечеринку, то забудьте в повседневной жизни о завораживающих кудрях в стиле пин-ап - со стороны будет казаться, будто вы никак не выберетесь из прошлого. Да, образ выглядит соблазнительно, но в то же время визуально вы точно добавите себе лишних 10 лет.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

2. Короткая стрижка пикси делает старше

Никто не спорит с тем, что женская короткая стрижка пикси 2022 - великолепная и необыкновенная. Но у нее есть один недостаток - она сильно притягивает взгляды к каждой морщинке на вашем лице и к каждой линии. Вовсе не случайно на пикси останавливают свой выбор девушки, которые специально хотят казаться старше.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

3. Прическа с начесом - уже в прошлом

Если в попытке добавить волосам объема вы делаете мини-начес в стиле нулевых, то даже не сомневайтесь — несколько лишних лет вы себе добавили. Этот фокус формально устарел, более того, он превращает лоб и глаза в магнит для всех вокруг.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

4. Маленькая челка добавляет лишних лет

Если вам уже не 20 лет, то никогда не стригите короткую челку, ведь такая изюминка в образе дико старит лицо. Дело в том, что линия челки автоматически подчеркивает первые морщины, которые уже красуются на вашем лбу. Конечно, все мы становимся с возрастом старше и это вполне естественно, но короткая челка после 40 лет будто подчеркивает, что вы из кожи вон лезете, чтобы казаться моложе.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

5. Короткое каре с челкой старит

Как бы эта прическа элегантно и изысканно не выглядела, но на практике дуэт короткой стрижки и челки вредит многим женщинам после 40 лет. Проблема в том, что челка притягивает взгляды к вашим глазам, а прямая, словно под линейку, линия среза - к подбородку. А глаза и подбородок - те части лица, на которых возраст оставляет отпечатки в первую очередь.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

6. Забудьте о длинных прямых волосах

Многие женщины ассоциируют длинные волосы с молодостью. Но ничто так не старит, как длинные и прямые волосы. Прямые волосы выдвигают лицо вперед, таким образом в центре внимания оказываются все те маленькие морщинки, которые хочется скрыть. Кроме того, прямые волосы визуально выглядят менее объемными, и появляется ощущение потери объема - а это характерно для процесса старения.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

7. Прическа "ракушка" заставляет выглядеть старше

Омолаживающие стрижки никогда не выглядят слишком сложно, поэтому если вы тратите на свою прическу слишком много времени, то есть повод задуматься над тем, насколько она вам подходит. Вы можете сделать на свадьбу или какое-то важное мероприятие эффектную прическу "ракушка", но в повседневной жизни она сразу добавляет вам 5, а то и целых 10 лишних лет.

Прическа, которая старит женщину после 40 лет / Instagram

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