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Какие прически не нравятся мужчинам: 7 популярных вариантов, от которых нужно "бежать"

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 октября 2022, 21:35

Не все мужчины обожают тонуть в длинных женских волосах. Непонятные прически тоже отталкивают мужчин. Но не только!

Прически, которые не нравятся мужчинам
Прически, которые не нравятся мужчинам / Instagram

Мужчины визуализаторы, и они обращают внимание на разные детали, в том числе и на прическу женщины и ее силуэт. И есть прически, которые мужчинам просто не нравятся.

Если вы спросите у своего мужа, что он думает о вашей прическе, а он будет отвечать без энтузиазма или начнет долго думать, что сказать, чтобы не испортить отношения, то это еще ни о чем не говорит. Конечно, его мнение может иметь значение, но самое главное то, насколько вы уверенны в себе и нравится ли вам тот вариант боба, который вам посоветовали в салоне красоты.

Тем не менее, если вам интересно знать, что думает мужчина о вашей стрижке, то необязательно ставить его в неловкую ситуацию своими расспросами. В нашей подборке вы узнаете, какие прически не нравятся мужчинам - эти 7 вариантов нужно всячески избегать, если не хотите, чтобы избегали вас.

Итак, женские прически, которые не нравятся мужчинам - 7 вариантов, от которых стоит отказаться.

1. Небрежные прически. Иногда женщины банально не уделяют внимания волосам – проснулись, что-то непонятное закрутили на голове и пошли по своим делам. Такая непонятная прическа бесит мужчин.

Прически, которые не нравятся мужчинам
Небрежные прически не нравятся мужчинам / Instagram

2. Слишком длинные волосы. Не все мужчины обожают тонуть в длинных женских волосах. А если и любит, то только в чистых. Поэтому не стоит надеяться на красивые комплименты, если ваши длинные волосы каждый день не сияют так, как в рекламе хорошего шампуня.

3. Кудри. Если у вас от природы нет густых вьющихся волос, то не делайте такую прическу. Никто не говорит, что мужчинам не нравятся кудри, но только тогда, когда они естественные.

Женские прически, которые не нравятся мужчинам
Кудри не нравятся мужчинам / Instagram

4. Сложные прически. Мужчины не в восторге от сложных конструкций на голове, поэтому не стоит каждый день создавать на голове шедевр. Шикарные прически уместны только на какой-то праздник.

5. Прически с эффектом мокрых волос. Если вы не загораете на берегу моря, то знайте, что укладка "мокрые волосы" отталкивает мужчин. Они видят грязные волосы, а не красивую прическу, поэтому можно легко оказаться в неприятном положении.

6. Прически с выбритым виском. В последнее время на вершине моды оказались женские стрижки с выбритым виском и затылком, в частности, знаменитая пикси. Но такая стрижка вмиг делает женщину визуально грубой и жесткой, а это не то, что хочет видеть в женщине мужчина.

Женские прически, которые не нравятся мужчинам
Прически с выбритым виском не нравятся мужчинам / Instagram

7. Африканские косы. Мужчины считают, что эта прическа – всего лишь попытка привлечь внимание. Конечно, косички делают женщину яркой и оригинальной, но мужчины от такой красоты не в восторге.

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