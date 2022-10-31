Какие прически не нравятся мужчинам: 7 популярных вариантов, от которых нужно "бежать"

Прически, которые не нравятся мужчинам / Instagram

Мужчины визуализаторы, и они обращают внимание на разные детали, в том числе и на прическу женщины и ее силуэт. И есть прически, которые мужчинам просто не нравятся.

Если вы спросите у своего мужа, что он думает о вашей прическе, а он будет отвечать без энтузиазма или начнет долго думать, что сказать, чтобы не испортить отношения, то это еще ни о чем не говорит. Конечно, его мнение может иметь значение, но самое главное то, насколько вы уверенны в себе и нравится ли вам тот вариант боба, который вам посоветовали в салоне красоты.

Тем не менее, если вам интересно знать, что думает мужчина о вашей стрижке, то необязательно ставить его в неловкую ситуацию своими расспросами. В нашей подборке вы узнаете, какие прически не нравятся мужчинам - эти 7 вариантов нужно всячески избегать, если не хотите, чтобы избегали вас.

Итак, женские прически, которые не нравятся мужчинам - 7 вариантов, от которых стоит отказаться.

1. Небрежные прически. Иногда женщины банально не уделяют внимания волосам – проснулись, что-то непонятное закрутили на голове и пошли по своим делам. Такая непонятная прическа бесит мужчин.

Небрежные прически не нравятся мужчинам / Instagram

2. Слишком длинные волосы. Не все мужчины обожают тонуть в длинных женских волосах. А если и любит, то только в чистых. Поэтому не стоит надеяться на красивые комплименты, если ваши длинные волосы каждый день не сияют так, как в рекламе хорошего шампуня.

3. Кудри. Если у вас от природы нет густых вьющихся волос, то не делайте такую прическу. Никто не говорит, что мужчинам не нравятся кудри, но только тогда, когда они естественные.

Кудри не нравятся мужчинам / Instagram

4. Сложные прически. Мужчины не в восторге от сложных конструкций на голове, поэтому не стоит каждый день создавать на голове шедевр. Шикарные прически уместны только на какой-то праздник.

5. Прически с эффектом мокрых волос. Если вы не загораете на берегу моря, то знайте, что укладка "мокрые волосы" отталкивает мужчин. Они видят грязные волосы, а не красивую прическу, поэтому можно легко оказаться в неприятном положении.

6. Прически с выбритым виском. В последнее время на вершине моды оказались женские стрижки с выбритым виском и затылком, в частности, знаменитая пикси. Но такая стрижка вмиг делает женщину визуально грубой и жесткой, а это не то, что хочет видеть в женщине мужчина.

Прически с выбритым виском не нравятся мужчинам / Instagram

7. Африканские косы. Мужчины считают, что эта прическа – всего лишь попытка привлечь внимание. Конечно, косички делают женщину яркой и оригинальной, но мужчины от такой красоты не в восторге.

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