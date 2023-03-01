Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

Первый месяц весны наполнен разными важными датами церковного календаря, в частности – родительскими субботами и Великим постом. Православный календарь на март поможет узнать о красных датах в это месяце.
Какие церковные праздники в марте 2023 – большие даты
Среди главных праздников марта отмечаются: торжество православия – 5 марта, суббота второй недели Великого поста – 11 марта, неделя второго Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского – 12 марта, суббота третьей недели Великого поста – 18 марта, неделя третьего Великого поста – 19 марта, суббота четвертой недели Великого пост – 25 марта, неделя четвертого Великого поста – 26 марта.
Православный календарь – какие праздники в марте 2023
Первый месяц весны знаменателен тем, что почти каждый день церковь будет отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.
1 марта – мучеников Павла, Порфирия, Селевкия
2 марта – преподобного Феодора Киево-Печерского
3 марта – святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита, Флавиана
4 марта – апостолов от 70-ти Архипа и Филлимона
5 марта – Торжество Православия, первое воскресенье Великого Поста, преподобного Агафона
6 марта – вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника
7 марта – мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филипа
8 марта – священномученика Поликарпа, епископа Смирненского
9 марта – первое и второе обретение Честной Головы св. Иоанна Предтечи
10 марта – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского
11 марта – святителя Порфирия, поминальная вторая суббота Великого поста
12 марта – второе воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских
13 марта – третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника
14 марта – преподобномученицы Евдокии
15 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, Митрополита Киевского и всея Руси
16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска
17 марта – преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании
18 марта – святого Конона Мандонского, поминальная третья суббота Великого поста
19 марта – третье воскресенье Великого поста, память 42-х мучеников с места Амморея
20 марта – четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других
21 марта – преподобного Феофилакта
22 марта – 40-а мучеников Севастийских
23 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта
24 марта – святителей Софронеев, Антипа и Ефимия
25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова, поминальная четвертая суббота Великого поста
26 марта – четвертое воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора
27 марта – пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта
28 марта – мученика Агапия
29 марта – священномученика Александра
30 марта – четерг Великого канона, преподобного Алексея
31 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского
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