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Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

1 марта 2023, 16:43
Расскажем всё о неделях Великого поста и родительских субботах.
Какие праздники в марте 2023
Какие праздники в марте 2023 / коллаж фото pexels.com

Первый месяц весны наполнен разными важными датами церковного календаря, в частности – родительскими субботами и Великим постом. Православный календарь на март поможет узнать о красных датах в это месяце.

Какие церковные праздники в марте 2023 – большие даты

Среди главных праздников марта отмечаются: торжество православия – 5 марта, суббота второй недели Великого поста – 11 марта, неделя второго Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского – 12 марта, суббота третьей недели Великого поста – 18 марта, неделя третьего Великого поста – 19 марта, суббота четвертой недели Великого пост – 25 марта, неделя четвертого Великого поста – 26 марта.

Православный календарь – какие праздники в марте 2023

Первый месяц весны знаменателен тем, что почти каждый день церковь будет отмечать религиозные праздники и дни памяти святых.

видео дня

1 марта – мучеников Павла, Порфирия, Селевкия

2 марта – преподобного Феодора Киево-Печерского

3 марта – святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита, Флавиана

4 марта – апостолов от 70-ти Архипа и Филлимона

5 марта – Торжество Православия, первое воскресенье Великого Поста, преподобного Агафона

6 марта – вторая неделя Великого поста, Афанасия Исповедника

7 марта – мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филипа

8 марта – священномученика Поликарпа, епископа Смирненского

9 марта – первое и второе обретение Честной Головы св. Иоанна Предтечи

10 марта – святого Тарасия, архиепископа Константинопольского

11 марта – святителя Порфирия, поминальная вторая суббота Великого поста

12 марта – второе воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

13 марта – третья неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника

14 марта – преподобномученицы Евдокии

15 марта – священномученика Феодота, святителя Иова, Митрополита Киевского и всея Руси

16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска

17 марта – преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании

18 марта – святого Конона Мандонского, поминальная третья суббота Великого поста

19 марта – третье воскресенье Великого поста, память 42-х мучеников с места Амморея

20 марта – четвертая неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, капитана, Евгения и других

21 марта – преподобного Феофилакта

22 марта – 40-а мучеников Севастийских

23 марта – мучеников Кодрата, Киприана, Анекта

24 марта – святителей Софронеев, Антипа и Ефимия

25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова, поминальная четвертая суббота Великого поста

26 марта – четвертое воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора

27 марта – пятая неделя Великого поста, преподобного Венедикта

28 марта – мученика Агапия

29 марта – священномученика Александра

30 марта – четерг Великого канона, преподобного Алексея

31 марта – святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

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