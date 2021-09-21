Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет / ua.depositphotos.com

Есть несколько основных правил, которых должны придерживаться женщины, перешедшие рубеж 40-летия. Об этом написала известный диетолог Алена Коготкова на своей странице в социальной сети Instagram.

В первую очередь, специалист обратила внимание на необходимость присутствия белков и углеводов в ежедневном рационе. Она отметила, что белок должен содержаться в каждом приеме пищи. Углеводы, которые есть в цельнозерновых и бобовых продуктах, обычно помогают нужным аминокислотам попадать в мозг.

В то же время, по мнению диетолога, стоит сократить насыщенные жиры, так как они способствуют повышению плохого холестерина. Эти вещества в избытке имеются в мясе, молочных продуктах, кокосовом и пальмовом маслах. Кроме того, врач отметила важность употребления цельных продуктов вместе переработанных.

Кроме того, Коготкова отдельно подчеркнула значимость для женщин 40+ физических нагрузок и снижения потребляемых калорий.

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Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.