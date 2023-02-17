Какие повестки вручают в Украине и где их могут выдать: простые и ясные ответы

Какие бывают повестки в военкомат в Украине? Главред попытался детально ответить на этот вопрос, особенно актуальный в условиях мобилизации.

Солдат, повестка / коллаж фото УНИАН и ТСН

Поскольку украино-российская война, к сожалению, по-прежнему, в разгаре, следовательно в Украине действует военное положение. И, соответственно, мобилизации подлежат военнообязанные люди, которые находятся в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет. Ниже мы детально расскажем о том, какие повестки вручают в Украине. И почему сам факт получения повестки отнюдь не означает, что человек будет мобилизован в ближайшее время.

Какие существуют виды повесток? Итак, украинские законы и прочие нормативные акты подразумевают наличие четырех видов повесток.

Повестка для уточнения информации

Такой документ может быть вручен для того, чтобы обновить информацию о призывнике в архивах территориальных центров комплектации (военкоматов):

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Семейный статус ‒ холост или в браке;

Есть либо нет отпрысков;

Есть ли проблемы со здоровьем;

Где трудится.

Еще такого рода повестки могут использоваться для установления факта, имеет ли человек отсрочку от призыва в армию. Либо ‒ есть ли у призывника болезни, которые исключают прохождения строевой службы.

Повестка-призыв на срочную воинскую службу

В такой повестке должен быть указан срок, в который призывнику нужно явиться в ТЦК, в котором он зарегистрирован.

В такой повестке также говорится, что именно при себе при визите в ТЦК обязан взять с собой призывник ‒ паспорт, военный билет (временный документ) либо удостоверение о приписке к ТЦК, а также учетно-послужной лист и мобилизационное распоряжение (если оно в наличии).

Повестка-направление на военно-врачебную комиссию (ВВК)

Если человеку вручили такую повестку, то он обязан в указанные в ней сроки пройти медосмотр специализированной комиссией.

К повестке обязана потом быть приложена карточка обследования и медосмотра военнообязанного, в которой обязательно должно быть указано ‒ о пригодности или непригодности призывника к несению службы.

Мобилизационное распоряжение

Так сказать, финальную повестку вручают военнообязанным мужчинам, которые прошли медкомиссию и были признаны пригодными к воинской службе.

Соответственно, мобилизационное распоряжение вручают во время объявления мобилизации. В документе должно быть указано, что человек обязан явиться в определенный призывной пункт в течение суток после объявления мобилизации.

Как говорят эксперты, в украинском законодательстве четко не выписано конкретное место, в котором обязательно нельзя вручать повестки. Соответственно, ее могут вручить человеку где угодно ‒ в парке, на работе или на блокпосту.

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