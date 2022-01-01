Какие популярные продукты нельзя сочетать при питании - комментарий нутрициолога / ua.depositphotos.com

Есть определенное количество продуктов лучше не сочетать вместе. Об этом сообщает известный эксперт-нутрициолог Кристина Журавлева в комментарии порталу РИА Новости.

По ее словам, наибольший вред организму приносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром (сливки с сахаром, кондитерские изделия).

"Растительное масло, орехи, например, относительно хорошо сочетаются с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, и гораздо хуже — с мясом. Топленое масло с другими продуктами часто сочетается лучше, чем сливочное. Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью", — рассказала Журавлева.

Нутрициолог также добавила, что организму тяжело переварить и усвоить сразу два вида животного белка, что чревато расстройством пищеварения и тяжестью в желудке.

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Напомним, ранее медики говорили, что для роста мышц просто необходим белок - аминокислоты, которые поступают с пищей, становятся строительным материалом для новых мышечных клеток.

И врачи назвали сразу семь белковых продуктов, которые помогают мышцам расти.