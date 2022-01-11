Какие "полезные" продукты на самом деле опасно есть - ответ диетолога / УНИАН

Есть определенное количество продуктов, которые ошибочно считаются полезными, а в реальности могут навредить организму. Об этом заявила известный диетолог Зинаида Медведева в комментарии порталу "Комсомольская правда".

Эксперт отметила, что многие люди воспринимают разрекламированные протеиновые батончики почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. В такие перекусы добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. При этом на этикетках часто написано лишь о том, что в составе есть сушеные ягоды, орехи либо семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусвояемых углеводов батончики не подойдут приверженцам здорового питания.

"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — заявила Медведева.

Диетолог говорит, что людям не стоит увлекаться и спортивными напитками с витаминами. Ведь они содержат много глюкозы и фруктозы и ничем не лучше сладких газировок. По словам Медведевой, избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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