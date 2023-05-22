Какие платья будут в моде летом 2023: 5 вариантов сказочной красоты на каждый день

Специально для романтичных натур ее величество Мода вернула в тренды красивенные длинные платья в цветочек. Но не только!

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В моде длинные летние платья / коллаж: Главред, фото: instagram/grisha_store

Если вы любите длинные платья, то этим летом будете на седьмом небе от счастья, ведь они вернулись в моду. На вершине модного Олимпа оказались элегантные, чувственные и романтичные длинные платья, в которые легко влюбиться с первого взгляда. Поэтому вполне возможно, что если вы до этого обходили платья макси стороной, то лето 2023 станет для вас в этом плане переломным.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие платья будут в моде в 2023 году летом. В частности, нас ждут эффектные варианты, сотканные из ярких оттенков, а также белые платья, которые подкупают своей необыкновенной красотой и нежностью.

Кроме того, модные платья 2023 на каждый день несмотря на свою элегантность очень практичные, поэтому их можно носить куда угодно. Потому что по-настоящему хорошее летнее платье подходит и для танцев, и для неспешных прогулок, и для деловых встреч.

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Итак, какие платья будут в моде летом 2023 – 5 вариантов сказочной красоты, которые можно носить хоть каждый день:

1. Платья в деревенском стиле. Особого внимания заслуживают белые, бежевые, бледно-розовые и цветочные платья на лето 2023 с высоким горлом, рюшами, рукавами-фонариками и кружевными деталями.

В моде платья в деревенском стиле / Фото: instagram/atelier_kasia_zapala

2. Платья с пуговицами. Какой фасон платья сейчас в моде? Все просто, всевозможные модели с пуговицами. Находкой для многих станут длинные однотонные платья на пуговицах с небольшим количеством деталей, в частности, платья-рубашки, платья в полоску и платья из льна.

Платья с пуговицами в тренде / Фото: instagram/lolakonti

3. Джинсовые платья. Для тех, кто в первую очередь ценит в платьях практичность, в тренде романтичные и немного пикантные джинсовые модели почти до земли. Модные платья на лето 2023 джинсовые покорят вас интересными деталями: застежками-молниями, бантами и рукавами-фонариками.

В моду входят джинсовые платья / фото: instagram/edits_styling

4. Яркие платья. Конечно, белые платья – это топ, они нравятся многим и именно летом на них есть спрос. Но не стоит останавливаться на этом. Летом 2023 обязательно возьмите на вооружение платья макси ярких цветов: оранжевые, солнечно-желтые, красные, зеленые и цвета фуксии.

Яркие платья заслуживают внимания / фото:instagram/vyzeco

5. Платья с цветочным принтом 2023. Специально для романтичных натур ее величество Мода вернула в тренды красивенные длинные платья в цветочек. Настоящим хитом сезона станут платья в полоску с крупными цветами.

В моде платья с цветочным принтом 2023 / Фото: instagram/neyfashionheart_

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