УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

19 мая 2022, 02:34

Главред собрал подборку весенних овощей, свежесть которых можно сохранить на пол года, а то и больше.

Какие овощи можно замораживать на зиму / соцсети

Заморозка овощей - это быстрый способ заготовок на зиму. Продукты сохраняют максимальное количество полезных веществ, но все овощи для этого подходят.

Лучше всего для заморозки будут морковь, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, баклажаны, кабачки и цукини, лук-порей, зеленый горошек.

Главред собрал подборку весенних овощей, свежесть которых можно сохранить на пол года, а то и больше.

Как замораживать зелень на зиму

В качестве тары для заморозки зеленого лука на зиму вы можете использовать пищевые контейнеры;

Для заморозки отлично подходит свежайший зеленый лук с молодыми перышками (лучше брать лук, у которого не засохли кончики перьев). Лук очистите, тщательно промойте под проточной водой, удалите вялые части (если они есть). Выложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Нарежьте лук маленькими кольцами.

В часть пластиковых контейнеров или пакетов для заморозки, стараясь сильно не набивать, сложите нарезанные зеленые перья, а оставшиеся контейнеры или пакеты для заморозки наполните нарезанной белой частью лука. Плотно закройте и отправьте в морозилку.

Как замораживать редис на зиму

Лучше брать молодые и нежные редиски, небольшого размера. Удаляем у редисок листочки и корешки, хорошо промываем и просушиваем на бумажных полотенцах. Плоды с гнилью и пятнами вообще лучше не замораживать. Затем редис нарезаем на тонкие кружочки и раскладываем по пакетикам.

Читайте такжеЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редисСразу редис нельзя класть в морозилку, поскольку сок, выделяющийся из среза редиса, превратится в лед, который потом растает и превратится в воду. Кроме того многие витамины разрушатся. Поэтому порезанный редис раскладываем по тарелке, отправляем в морозилку на 15 минут и при температуре около минус 40 градусов.

Затем редис вынимаем, раскладываем по пакетикам и помещаем в морозилку уже на постоянное хранение. Но даже при таком способе хранения редис лучше не хранить более трех месяцев.

Как заморозить петрушку на зиму

Мелко нарезать листочки, ссыпать в пакет и заморозить. Всегда можно достать сколько нужно, не размораживая всю упаковку. Наиболее практичный – заморозить петрушку кубиками, в формочках для льда. А самый быстрый – заморозка зелени пучком.

Вам может быть интересно:

петрушка лайфхак зелень
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:43

Мокрая Ким Кардашьян в показала свои прелести в "голом" бикини

02:34

Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

02:04

Когда войска оккупантов в Украине выдохнутся: прогноз военного эксперта

01:34

Война в Украине: Вятрович объяснил историческую роль Владимира ЗеленскогоВидео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима показала полное обнажение для обложки глянца

Реклама
00:51

Приметы на 19 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

"Экономят ракеты": в России признались, что используют лазерное оружие

00:33

Врежет адское пекло: украинцев предупредили о аномалии и назвали даты

00:26

Дмтрий Гордон разгромил рашистку Долину за слова о нелюдях и фашизме в Украине

00:00

Кулеба резко упрекнул Европу из-за вступления Украины в ЕС

18 мая, среда
23:33

Дочь Путина защищает папашу и "топит" за "русский мир": опубликована перепискаФотоВидео

23:33

Когда закончится война в Украине: Арестович удивил новым заявлениемВидео

23:33

Роднянский собирается снять аналог "Карточного домика", но уже про Путина

23:29

Сенат США одобрил кандидатуру посла в Украине: что о ней известно

23:21

"Есть хочется, особенно на ночь": Цибульская рассказала, как худеет

23:04

Ласточкин рассказал, как ему стыдно за съемки в России

22:58

Мобилизация в Украине: что грозит призывнику за неприбытие по повесткеВидео

22:47

"Мы не в Московии": артисты пристыдили Федишин за высказывания об ЛГТБ

22:43

Минус еще один: ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34 в Харьковской областиВидео

22:30

В НАТО назвали ключевое условие силового освобождения ВСУ Донбасса и КрымаВидео

Реклама
22:10

Что будет победой Украины в войне: Кулеба назвал четыре составляющие

21:54

Груз 200 для Урала: ликвидирован наводивший переправу на Луганщине комбриг РФВидео

21:46

Вступление в НАТО: Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии россииВидео

21:40

Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага УкраиныВидео

21:39

"Нас ждет кардинальный перелом в войне": эксперт рассказал, что ждет Украину в ближайшее времяВидео

21:17

ВСУ мощно вломили оккупантам на востоке: сожгли 220 рашистов вместе с техникойВидео

21:02

Арестович показал, как на танке "поехал воевать" с оккупантамиВидео

21:00

Путин в ловушке, Украина освободит все захваченные РФ территории до конца года – Тарас Загородний

20:53

"Три месяца не приводила себя в порядок": Лобода показала, как выглядит сейчас

20:39

"Меня отбросило на обочину, а дальше - методом домино": Заворотнюк попала в страшную аварию

20:37

Строго запрещено: в МИД сделали журналистам важное предупреждение

20:32

В Украине резко изменится погода и налетит ураганВидео

20:29

Штурм захлебнулся: ВСУ отразили атаки на Донбассе, рашисты отступили с потерямиВидео

20:03

Фотозаона для селфи: рашисты хвастаются фото со школы и открывают оттуда огонь

19:58

"Страна-изгой": в ОП жестко припечатали РФ и назвали условие возобновления переговоровВидео

19:47

Джонни Деппа может заменить женщина в "Пиратах Карибского моря": кого выбрали

19:36

Президент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из ПриднестровьяВидео

19:32

Полный разгром: у Белогоровки ВСУ уничтожили 90 единиц техники РФФотоВидео

19:31

Тина Кароль показала свою любовь в рядах ВСУ

19:31

Золотая середина: зачем Турция склоняет НАТО к компромиссумнение

Реклама
19:22

"Отвернулись все": россиянку высмеяли на красной дорожке в Каннах, когда ни один фотограф не глянул на нее

19:20

В них верят даже богачи: 5 привычек, чтобы привлечь деньги и большое богатствоВидео

19:05

Камалия на юбилей получила от мужа-миллиардера подарок за миллион евроВидео

19:01

Шестой пакет санкций ЕС против России "завис": каковы перспективы его принятия

18:55

ВСУ зачищают Харьковщину: рашистов выбили из поселка у границы с РФВидео

18:43

Прошел медкомиссию и сбежал: на Закарпатье будут судить военнообязанного за уклонение от мобилизации

18:26

В Минобороны назвали основную цель запуска оккупантами ракет "Калибр"Видео

18:18

Военное положение и мобилизацию продлевают на три месяца - решение ЗеленскогоВидео

18:14

Невероятный поступок: муж певицы Камалии купил два истребителя для ВСУВидео

17:53

"Выпишем горячий тур": у Зеленского потроллили планы рашистов о "курорте" в МариуполеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять