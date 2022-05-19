Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

Какие овощи можно замораживать на зиму / соцсети

Заморозка овощей - это быстрый способ заготовок на зиму. Продукты сохраняют максимальное количество полезных веществ, но все овощи для этого подходят.

Лучше всего для заморозки будут морковь, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, баклажаны, кабачки и цукини, лук-порей, зеленый горошек.

Главред собрал подборку весенних овощей, свежесть которых можно сохранить на пол года, а то и больше.

Как замораживать зелень на зиму

В качестве тары для заморозки зеленого лука на зиму вы можете использовать пищевые контейнеры;

Для заморозки отлично подходит свежайший зеленый лук с молодыми перышками (лучше брать лук, у которого не засохли кончики перьев). Лук очистите, тщательно промойте под проточной водой, удалите вялые части (если они есть). Выложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Нарежьте лук маленькими кольцами.

В часть пластиковых контейнеров или пакетов для заморозки, стараясь сильно не набивать, сложите нарезанные зеленые перья, а оставшиеся контейнеры или пакеты для заморозки наполните нарезанной белой частью лука. Плотно закройте и отправьте в морозилку.

Как замораживать редис на зиму

Лучше брать молодые и нежные редиски, небольшого размера. Удаляем у редисок листочки и корешки, хорошо промываем и просушиваем на бумажных полотенцах. Плоды с гнилью и пятнами вообще лучше не замораживать. Затем редис нарезаем на тонкие кружочки и раскладываем по пакетикам.

Читайте такжеЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редисСразу редис нельзя класть в морозилку, поскольку сок, выделяющийся из среза редиса, превратится в лед, который потом растает и превратится в воду. Кроме того многие витамины разрушатся. Поэтому порезанный редис раскладываем по тарелке, отправляем в морозилку на 15 минут и при температуре около минус 40 градусов.

Затем редис вынимаем, раскладываем по пакетикам и помещаем в морозилку уже на постоянное хранение. Но даже при таком способе хранения редис лучше не хранить более трех месяцев.

Как заморозить петрушку на зиму

Мелко нарезать листочки, ссыпать в пакет и заморозить. Всегда можно достать сколько нужно, не размораживая всю упаковку. Наиболее практичный – заморозить петрушку кубиками, в формочках для льда. А самый быстрый – заморозка зелени пучком.

Вам может быть интересно: