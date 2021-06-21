Какие обереги должны быть в каждом доме: 10 самых надежных

Приметы на удачу и счастье / goodfon.ru

Наш дом – это не просто стены, пол, потолок и диван со столом. Это наша маленькая крепость, в которой мы защищены от негативной энергии, зависти, которая может незаметно проникнуть. Мы ведь не всегда знаем, с какими намерениями в наш дом приходят люди.

Издавна эту защиту от негатива и зла брали на себя обереги. Правильный оберег способен защитить даже от нежеланных гостей: они будут чувствовать себя некомфортно, и очень скоро покинут ваш дом.

Подкова издревле является домашним оберегом. Повесьте ее концами вверх и она станет талисманом удачи, а если концы будут смотреть вниз, подкова будет вашим оберегом от проблем с деньгами, злых людей, бед и невзгод.

Красная рябина. Храните в доме веточку красной рябины, обновляя ее каждый год. Считается, что таким образом вы сможете защитить свой дом от пожара, пишет dailyhoro.

Веник. Поставьте веник в углу помелом вверх, тогда он станет вашим оберегом от потери денег, удачи и счастья. Важно помнить, что талисманом не может быть старый истрепанный веник. Храните его в чистоте.

Красные ленточки. Это один из мощнейших восточных талисманов на удачу. Повесьте оберег напротив входной двери, чтобы привлечь удачу. Тогда энергетические потоки будут направлены правильно.

Фигурка слона. Поставьте фигурку этого сильного и умного животного в спальне или на кухне, чтобы притянуть позитивную энергию. Она защитит вашу семью от бед и болезней.

Лавровый лист. Лавровый лист является сильным талисманом на удачу и оберегом от бед. Семью он защитит от "недоброго глаза", а женщину - от возможной соперницы.

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Лаванда. Это растение способно защищать дом от негативной энергетики. Лаванда способствует выздоровлению больных людей и защищает влюбленных от негативного влияния недоброжелателей.

Серебряная ложечка. Считается, что такой оберег нормализует потоки энергии, стабилизируя их. Держите ложечку в укромном месте и не перекладывайте ее часто с места на место.

​Мешочек изобилия. Мешочек, наполненный семенами кукурузы, фасолью, горохом и семечками, красным перцем (это давний символ страсти), подвешивали у входа или клали на видное место – на счастье и богатство.

Колокольчик. Этот талисман у входа в дом символизировал женское начало – небесный свод. Этот оберег был способен своим звуком не только отвести, но и уничтожить зло.