Какие недорогие продукты лучше всего для похудения - комментарий эндокринолога / ua.depositphotos.com

Многие люди опасаются, что продукты для похудения стоят гораздо дороже обычных и могут сильно ударить по бюджету. Однако существует большое количество недорогих товаров, которые помогут не только сэкономить, но и достичь желаемых результатов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

В первую очередь, как подчеркивает специалист, при похудении необходимо включить в ежедневный рацион овощи разных цветов.

"Основу любого похудения, любого рациона для снижения массы тела составляют всевозможные цветные овощи, кроме высококрахмалистых: кукурузы и картофеля. Причем желательно использовать те овощи, которые растут в вашем регионе, — это всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками", —говорит Тараско.

Кроме того, медик подчеркнула важность наличия в диете белка, который содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. При ощущении чувства голода диетолог рекомендует добавлять в питание немного углеводов, которых много в цельных крупах.

"Дальше необходимо включать в меню нерафинированные растительные масла, и здесь из самых недорогих и приемлемых будет подсолнечное масло. Как альтернатива, но более дорогая — это горсть орехов. Чтобы порадовать себя, на десерт я рекомендую сезонные фрукты: один-два в день или сухофрукты (30-40 граммов в день), также допускается мед", — подытожила Тараско.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.