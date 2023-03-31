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Список лекарств, которых нельзя будет купить в Украине с 1 апреля без рецепта - Минздрав

31 марта 2023, 10:35
С 1 апреля 2023 года очень сильно поменяется перечень лекарств, которые можно будет купить в Украине только по рецепту от врача.
Лекарства
В Минздраве рассказали, какие лекарства нельзя будет купить без рецепта / коллаж фото УНИАН

С 1 апреля нынешнего года в Украине огромное количество лекарств, ранее безрецептурных, можно будет купить только по рецепту ‒ причем электронному. В украинском Минздраве детально рассказали, на какие лекарства теперь нужен рецепт.

Какие лекарства будут продаваться по рецепту с 1 апреля

Обезболивающие и жаропонижающие. Все обезболивающие на основе парацетамола и ибупрофена будут и дальше продавать без рецепта. Анальгин также можно будет приобрести без рецепта, но только упаковку на 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток – только по рецепту, равно как и Анальгин в ампулах. То же с Ношпой и Спазмалгоном – таблетки без рецепта, ампулы – по рецепту (равно как и все ампульные препараты). Кроме того, без рецепта от врача теперь нельзя будет приобрести популярное обезболивающее и противовоспалительное лекарство Нимесил.

Лекарство против кашля. Большинство популярных сиропов и таблеток от кашля и дальше будут в свободном доступе, в частности, Мукалтин, ACC, сиропы на основе амброксола, экстракта плюща и т.д. По рецепту – все кодеиносодержащие препараты, а также лекарства на основе сальбутамола (преимущественно используют для ингаляций). Вообще, большинство препаратов для ингаляций также нужно покупать по рецепту, в том числе и популярный Беродуал.

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Гормональные препараты. Все они будут отпускаться по рецепту, включая гормональные контрацептивы. Даже экстренное противозачаточное средство Постинор, нельзя будет приобрести без рецепта. Люди, имеющие заболевания щитовидной железы и постоянно принимающие Тироксин (L-тироксин или Эутирокс), каждый раз вынуждены будут обновлять электронный рецепт. Правда, теперь врач может им выписывать электронный рецепт в дистанционном режиме. Рецепт потребуется даже на покупку некоторых мазей и кремов, в которых содержатся гормоны ‒ в частности, на Момедерм.

Антигистаминные (противоаллергические). Остаются в свободном доступе ‒ Диазолин, Лоратадин, Супрастин. Однако последний препарат в ампулах – теперь тоже только по рецепту. А Дексаметазон можно будет приобрести только по рецепту, поскольку в нем есть гормоны.

Лекарства против высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний

Все популярные средства для снижения давления (Каптоприл, Каптопресс, Бисопролол) теперь только по рецепту. Даже мочегонные препараты Фуросемид и Диакарб, которые также используют люди, страдающие от гипертонии, тоже по рецепту. Корвалол и Валокордин без рецепта можно приобрести только в маленьких флаконах (на флаконы от 50 мл нужен рецепт). Такая же ситуация и с этиловым спиртом. На флакон спирта емкостью от 100 грамм уже нужен рецепт. Кроме того, упаковки лекарств типа Магникор или Кардиомагнил на сотню таблеток – тоже можно будет купить только по рецепту.

Как понять, нужен ли рецепт на лекарство

Во-первых, нужно внимательно прочесть инструкцию к препарату - производитель обязан указать такую информацию. Во-вторых, есть электронный Государственный реестр лекарственных средств. И там указано, какое средство может отпускаться без рецепта, а какое - только с ним.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 года больничные листы оформляются исключительно онлайн. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически в онлайн-режиме.

Позднее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил - украинцы, которые хотят получить больничный, потому что подхватили грипп, ОРВИ или коронавирус, могут сделать это без визита в медучреждение. Этот вопрос можно решить с врачом в телефонном режиме.

Однако такую справку могут выписать только на 5 дней, объяснил чиновник.

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