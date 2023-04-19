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Какие комплименты нельзя говорить женщине: 7 опасных фраз

Алена Кюпели
19 апреля 2023, 11:25 обновлено 19 апреля, 11:40
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Иногда даже хороший комплимент, но сказанный не от души - может быть ошибкой и вызвать негативную реакцию.
Пара_отношения
Комплименты - важная часть общения, но есть ньюанс / УНИАН

Комплименты прекрасны. Мы все хотим, чтобы нам говорили больше комплиментов. Они заставляют говорящего чувствовать себя добрым и доброжелательным, а получателю дают чувство тепла и благодарности.

По правде говоря, комплименты сложны. Они могут быть великолепными, но при комплименте женщине нужно помнить о многом. Знание того, какие комплименты нельзя делать девушке наилучшим образом, показывает ей, что вы заботитесь о ней. Делая комплименты даме, следует избегать некоторых вещей. Вот некоторые из них.

Какие комплименты не стоит говорить?

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1. Не делайте комплиментов ни по какой причине, если у вас нет желания

С точки зрения этикета, мало что может быть хуже, чем комплимент, сделанный только ради того, чтобы сделать комплимент. Комплименты не должны быть одноразовыми или "для галочки". Они должны быть искренними, и они должны иметь содержание и основу.

Если вы хотите сделать комплимент даме, но не можете придумать, за что ее похвалить, постарайтесь немного усерднее, потому что у нее, скорее всего, великое множество замечательных качеств. Но если вы этого не чувствуете, то лучше откажитесь от комплиментов. Не гонитесь за поспешно сделанным комплиментом, который вы не имеете в виду. Фальшивый комплимент намного хуже, чем отсутствие комплимента.

2. Не навязывайте свои комплименты ни одной женщине

Вы можете захотеть сделать женщине комплимент, но она может не захотеть его слышать. Это ее желание, и так должно быть. У большинства мужчин самые лучшие намерения, когда дело доходит до комплиментов. Добрые намерения важны. Но помните, дело не в намерении, а в воздействии. Ваш комплимент может быть вдумчивым, добрым и от души. Но при всем при том это все равно может не радовать даму. Возможно, это не то, что она хочет услышать. Это может заставить ее чувствовать давление, запугивание или даже страх.

3. Не делайте комплиментов ее внешности

Если, конечно, вы давно не виделись. Всем нравится, когда их ценят за внешность, но это не то, за что женщины хотят, чтобы их ценили больше всего. Совершенно нормально делать комплименты девушке по поводу ее внешности, но только если вам комфортно друг с другом. В противном случае комментарии по поводу ее внешности выглядят поверхностно и заставляют женщин с подозрением относиться к вашим намерениям.

4. Не делайте комплиментов ни одной части ее тела

Даже если вам понравились ее глаза. Опять же, если вы не были вместе какое-то время, будет хуже, если вы сосредоточитесь на определенных частях тела, потому что эти области обычно нелегко изменить. Дисморфия тела является распространенным и серьезным заболеванием, и оно всегда связано с анатомическими стандартами женского тела. Ваш комментарий может усугубить проблему.

5. Никогда не делайте комплиментов ее возрасту

Это дает женщинам ощущение надвигающейся грозы. Это также означает, что ей придется оставаться молодой, чтобы получить вашу любовь.

6. Не давайте советы, замаскированные под комплименты

Сказать женщине: "Ты такая красивая, когда носишь красное" или "Ты такая красивая, когда улыбаешься" — это не комплимент. Совершенно очевидно, что это манипулятивные подталкивания, чтобы она соответствовала вашим потребностям.

7. Не говорите ей, что она не такая, как другие девушки

Быть непохожей на других девушек — это не комплимент. Это кажется неискренним и заставляет женщину чувствовать давление, чтобы она не увлекалась обычными вещами, которые ожидаются от девочек. Ну и что, если она тоже любит спорт?

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