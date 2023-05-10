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Какие каши можно не варить, а залить кипятком: три популярных крупы

Елизавета Бельмас
10 мая 2023, 16:54 обновлено 10 мая, 17:00
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В новом материале про каши без варки - польза и вред, вы можете узнать о том, чем вредны каши быстрого приготовления и какая крупа полезна в сыром виде.
Какие каши можно не варить, а залить кипятком
Какие каши можно не варить, а залить кипятком / коллаж: Главред, фото: Pexels

Жизнь в современном мире диктует свои правила и обладает быстрым течением времени, которого часто не хватает на то, чтобы вовремя приготовить еду. Сегодня мы расскажем, какие каши можно не варить, а залить кипятком и к чему это может привести.

Можно ли есть сырые крупы - ответ на популярный вопрос

Многие наслышаны о сыроедах, которые не поддают продукты термической обработке. Отчасти в этом есть причина. Стало известно, что сырые крупы, например, гречка и пшено - могут быть полезнее, че вареные.

Гречневая крупа, которую лишили термической обработки, может в полной степени сохранять все полезные вещества и микроэлементы, которых на самом деле очень много теряется во время приготовления.

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Также, к примеру, пшено - это крупа, которая не содержит глютен, а значит употреблять её можно не только вареной, но и сырой.

Каши без варки: польза и вред - к чему приводит продукт быстрого приготовления

Технологии и производство развивается, тем самым изобретая всё больше и больше продуктов. Некоторыми из них стали каши быстрого приготовления, которые можно не варить, а по инструкции залить кипятком. В чем ж секрет этих каш. Всё достаточно просто. Содержимое упаковки с названием каши быстрого приготовления - это ничто иное, как перемолотые зерна крупы. Такая каша не является полезной, всё дело в том, что при помоле теряются полезные свойства. Такая крупа может насытить, однако очень ненадолго, к тому же - она способна повышать уровень глюкозы.

Какие каши можно просто залить кипятком - на скорую руку

Также среди всех круп есть те, которые можно приготовить просто путем замачивания в горячей воде. Особенно этот способ стал актуальным в время войны или сильной занятости

Среди популярных круп, не требующих варения - оказались: гречка (можно заливать холодной водой), кускус (нужно заливать кипятком), Геркулес (несмотря на указания на упаковке про необходимость варения, можно на 15 минут залить кипятком).

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