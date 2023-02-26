Какие имена приносят деньги: 3 мужских имени, которые обречены на достаток

Достаток и деньги - неотъемлемая часть комфорта жизни. Однако их наличие не всегда зависит только от упорства и целеустремленности.

Какие имена приносят деньги / коллаж фото pixabay.com

Эксперты утверждают, что имя человека может влиять на его судьбу и жизненный путь, в том числе на уровень жизни и наличие удачи. Не стали исключением и мужские имена. Некоторые из них - настоящий магнит для достатка и богатств.

Какие имена приносят деньги - множество побед

Мужчины с именем Виктор что в переводе "победитель" - как правило обладают судьбой успешного человека, который добивается целей и живет в достатке. Целеустремленность и усидчивость приносят Виктору впечатляющие результаты.

Какие имена притягивают богатство - удачливость

Люди, которым при рождении дали имя Роман - обладают блестящей интуицией, способной вычислять в каком месте и в какое время нужно оказаться. Удачливость Романа всегда приносит ему обстоятельства, которые дают возможность неплох заработать.

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Какое мужское имя приносит удачу - стремление и труд

Мужчины с именем Кирилл рождены для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, однако есть одно "но" - они не всегда делают это честным путем. К счастью у Кириллов есть и свои плюсы, они отдают и тратят с такой же легкостью, как зарабатывают.

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