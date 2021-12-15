УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищету

15 декабря 2021, 20:05

Чтобы на Новый год 2022 не пришла беда, нельзя вешать эти игрушки на елку.

новый год
Что нельзя вешать на новогоднюю елку 2022 / pixabay

Новый год 2022 вот-вот постучит в двери, а украсить дом стоит заранее. Эксперты назвали вещи, которы нельзя вешать на новогоднюю елку и украшать дом.

Чтобы в год Тигра не пришла беда, запрещено вешать яркие и пестрые дождики, а также украшать дом в красном цвете.

Специалисты советуют поставить в доме живую ель, а украсить стоит игрушками круглой формы. Тогда все члены семьи будут здоровы весь год.

Верхушка на новогодней елки 2022 должна быть в виде звезды, и одевать ее стоит в первую очередь.

А вот вешать игрушки в виде других животных не стоит. Они принесут беду и разочарования в вашу жизнь.

Реклама

Чтобы в доме весь год были деньги, специалисты советуют повесить крупную купюру, но так, чтобы из посторонних никто не видел.

До 14 января нельзя разбирать новогоднюю елку. Это время привлечения удачи в дом, а в Старый Новый год нужно загадать заветное желание у елки.

Выбрасывать новогоднюю елку или снимать с нее украшения нельзя до 14 января, Старого Нового года.

Нельзя допускать, чтобы елка на Новый год 2022 упала. Это очень плохая примета, которая может принести печаль хозяину дома.

Под елкой должно быть много подарков, тогда ваше финансовое благополучие весь год Тигра будет превосходным.

Какие игрушки нельзя вешать в год Тигра

  • игрушки в виде быка, петуха и других животных.
  • сосульки и шишки.
  • очень яркие и пестрые игрушки.

Читайте такжеЧто нельзя дарить и принимать на Новый год 2022

Читайте также:

viber
приметы новогодняя елка главная елка Новый год 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в бедуПриметы на 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день и как не попасть в беду Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парикаТравести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериГороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потери Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиУкраинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежами
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

Реклама
19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:07

Гороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

18:24

Летел с 12 метров: в Житомирской области новогодняя елка сломалась пополам с человеком на верхушкеВидео

18:14

55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

18:04

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых за границей и исполнение желанийВидео

Реклама
17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:36

Украину атакует циклон Matteo и резко похолодаетВидео

16:26

В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

15:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

14:02

Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутВидео

13:57

Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатамВидео

Реклама
13:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

13:28

"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусорВидео

13:15

В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

12:53

Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

12:52

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:51

200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаВидео

12:44

Замглавы ОП Шурма рассказал, как Украине удалось избежать энергетического кризиса

12:39

От пса, которого хозяйка привязала в Киеве в парке и уехала за границу, отказалась новая семья

12:38

"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

12:32

"Большая стройка" реконструировала самый большой крытый бассейн в Донецкой области

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять