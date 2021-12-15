Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищету

Что нельзя вешать на новогоднюю елку 2022 / pixabay

Новый год 2022 вот-вот постучит в двери, а украсить дом стоит заранее. Эксперты назвали вещи, которы нельзя вешать на новогоднюю елку и украшать дом.

Чтобы в год Тигра не пришла беда, запрещено вешать яркие и пестрые дождики, а также украшать дом в красном цвете.

Специалисты советуют поставить в доме живую ель, а украсить стоит игрушками круглой формы. Тогда все члены семьи будут здоровы весь год.

Верхушка на новогодней елки 2022 должна быть в виде звезды, и одевать ее стоит в первую очередь.

А вот вешать игрушки в виде других животных не стоит. Они принесут беду и разочарования в вашу жизнь.

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Чтобы в доме весь год были деньги, специалисты советуют повесить крупную купюру, но так, чтобы из посторонних никто не видел.

До 14 января нельзя разбирать новогоднюю елку. Это время привлечения удачи в дом, а в Старый Новый год нужно загадать заветное желание у елки.

Выбрасывать новогоднюю елку или снимать с нее украшения нельзя до 14 января, Старого Нового года.

Нельзя допускать, чтобы елка на Новый год 2022 упала. Это очень плохая примета, которая может принести печаль хозяину дома.

Под елкой должно быть много подарков, тогда ваше финансовое благополучие весь год Тигра будет превосходным.

Какие игрушки нельзя вешать в год Тигра

игрушки в виде быка, петуха и других животных.

сосульки и шишки.

очень яркие и пестрые игрушки.

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